Ramon Rovira dirigirà RAC1

Ramon Rovira serà el nou màxim responsable de RAC1, l’emissora de ràdio líder a Catalunya. El periodista ha sigut escollit per substituir Eduard Pujol -que va plegar la setmana passada per incorporar-se a la llista de Junts per Catalunya a les eleccions del 21-D- al capdavant de l’emissora del Grupo Godó. Rovira assumirà també la direcció audiovisual del grup, un càrrec que ha desenvolupat els últims sis anys Xavier de Pol, que ha pactat la seva sortida aquesta setmana. D’aquesta manera, 8TV i la productora Veranda també passen a estar sota el comandament màxim de Rovira, que previsiblement s’incorporarà dilluns.

Nascut a Sils el 1959, Ramon Rovira va iniciar la seva carrera periodística al Punt Diari, i posteriorment va treballar a Ràdio Nacional d’Espanya, a Catalunya Ràdio i a Televisió Espanyola. El 1988 es va incorporar a TV3, on va treballar durant prop de dues dècades, fins al 2007. En una primera etapa, el periodista va ser delegat de la televisió pública a Girona, i presentava les desconnexions del Telenotícies comarques en aquesta demarcació. Més endavant va assumir el càrrec de cap de política, una responsabilitat que va abandonar el 1996, quan es va convertir en el corresponsal de TV3 a Washington.

Després de cinc anys als Estats Units, Rovira va tornar a Catalunya el 2001 per convertir-se en cap d’informatius de TV3, un càrrec del qual va ser destituït el 2004, arran dels canvis que es van produir en l’organigrama de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals després de la derrota electoral de CiU i la formació del primer govern tripartit. Sí que va mantenir, en canvi, la direcció i presentació de l’ Àgora, el programa de debat polític del 33, que conduïa des del 2002.

El seu últim càrrec de responsabilitat a TV3 va ser el de subdirector de la cadena i director de l’àrea de relacions institucionals, màrqueting i comunicació, que va ocupar des del 2004 fins al 2007, quan va deixar els mitjans públics per fitxar pel Banc Sabadell com a director del gabinet de presidència i comunicació. El 2010, l’entitat el va ascendir a subdirector general de comunicació i relacions institucionals, un càrrec que va abandonar dimecres, abans de tancar la seva incorporació al Grupo Godó.

Fa cinc anys Rovira va estar a punt de ser nomenat director de TV3 en substitució de Mònica Terribas, en el que era el primer relleu de càrrecs del nou consell de govern de la Corporació, fruit del retorn de Convergència a la Generalitat. A última hora, però, el periodista va declinar l’oferta després d’haver detectat una important “oposició a dins de la casa” i comentaris “des de l’anonimat de la xarxa” que evidenciaven una “gran manca de complicitat” amb el seu projecte, segons ell mateix va explicar. Finalment, la direcció de TV3 la va ocupar Eugeni Sallent, fins llavors director de RAC1, precisament el càrrec que ara assumirà Rovira juntament amb la direcció de 8TV, la cadena privada que aspira a fer la competència a TV3.

El periodista haurà de gestionar una realitat dispar. D’una banda, una ràdio que ha sigut un èxit indiscutible i que suma 814.000 oients diaris. De l’altra, una televisió deficitària que no ha aconseguit consolidar un model de canal privat d’abast català i que viu una crisi d’audiència: un terç dels espectadors l’han abandonat des que Josep Cuní va deixar el seu programa, 8 al dia. Des d’aleshores, el canal busca la rendibilitat per la via de la retallada de despeses més que amb nous ingressos.