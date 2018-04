Ramon Rovira estrena avui ‘La nit a 8TV’

Ramon Rovira tornarà a posar-se avui davant d’una càmera de televisió, onze anys després d’haver-ho fet per última vegada com a presentador del programa Àgora, que llavors formava part de la graella del canal 33. Ara, però, no se’l veurà a la televisió pública, sinó al capdavant de La nit a 8TV, un nou espai del canal del Grupo Godó que pretén, justament, esgarrapar espectadors al Telenotícies vespre de TV3. El programa començarà cinc minuts abans de les nou de la nit -és a dir, cinc minuts abans de l’inici del TN -, amb la voluntat que això li permeti atrapar una part de l’audiència potencial de l’informatiu de la cadena pública, que és sovint l’emissió més vista del dia i apareix invariablement entre els cinc primers llocs d’aquest rànquing.

La nit a 8TV serà un espai d’anàlisi de l’actualitat, que contindrà diversos gèneres informatius: entrevistes, debats, cara a cara i tertúlies. “Cap pregunta quedarà sense resposta”, promet Rovira sobre el seu nou programa, del qual serà també el director. En la primera entrega, el periodista entrevistarà el president del Parlament, Roger Torrent; el ministre d’Educació i portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, i l’expresident de la Generalitat José Montilla, amb qui valorarà els sis mesos d’empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i les interlocutòries de processament que el jutge Pablo Llarena els notificarà aquest matí, a ells dos i al vicepresident del Govern, Oriol Junqueras. A més, el programa farà tertúlia amb Josep-Lluís Carod-Rovira, Concepció Veray, Xavier Horcajo i Josep Maria Martí; i Pilar Rahola hi anirà per presentar el seu nou llibre, S.O.S. cristians.

Ramon Rovira es va incorporar al Grupo Godó al novembre, després d’una dècada dirigint el departament de comunicació del Banc Sabadell, per convertir-se en el nou responsable de l’àrea audiovisual del grup, que inclou RAC1 (per a la qual va fitxar Jaume Peral, formalment amb el càrrec de subdirector), 8TV i la productora Veranda. El principal repte que se li va plantejar va ser redefinir la cadena de televisió, que acumula pèrdues milionàries i audiències molt discretes. El seu projecte passa per una renovació de la graella, amb l’estrena de La nit a 8TV com a element més destacat, però també amb altres novetats. Així, 8 al dia continua en antena amb Jordi Armenteras al capdavant, però avança l’hora d’inici fins a les 19.45 h i abandona l’anàlisi i la tertúlia per convertir-se en un espai informatiu, tot i que amb una primera part centrada en la meteorologia. El programa inclourà també continguts esportius, però a canvi desapareix el Fora de joc que conduïa des del setembre Aleix Parisé.

Al matí es mantindrà la connexió amb l’àudio d’ El món a RAC1, però visualment hi haurà canvis, ja que es mostraran titulars, informació del temps i les càmeres del trànsit. I a la sobretaula es continuarà emetent l’ Arucitys, tot i que el programa tancarà la seva etapa a 8TV al final d’aquesta temporada. La tarda es continuarà omplint amb sèries, i després de La nit a 8TV s’oferiran, com fins ara, sèries i pel·lícules.