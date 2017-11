Ricard Ustrell deixa 'Preguntes freqüents'

Ricard Ustrell deixarà de presentar 'Preguntes freqüents' a finals d'aquest any, segons ha pogut saber l'ARA. El presentador ha comunicat aquest divendres a l'equip del programa que ha decidit no continuar al capdavant de l'espai a partir del gener. Fonts de TV3 asseguren que ha sigut una "decisió personal d'ell", i que la cadena té intenció de mantenir el programa a la graella, però de moment no s'ha decidit qui en serà el nou presentador.

Ustrell es va estrenar a TV3 al setembre com a presentador d'aquest nou format de debat i actualitat política, que ha donat uns resultats d'audiència molt satisfactoris en franja complicada per a TV3: les nou entregues emeses fins ara han tingut, de mitjana, 407.000 espectadors i una quota de pantalla del 17%.

El programa s'emet en directe els dissabtes des de les 22 h fins a la mitjanit, un horari difícil de compatibilitzar amb el d''El suplement' de Catalunya Ràdio, que també presenta Ustrell i que s'emet els dissabtes i diumenges de 6 h a 13 h.