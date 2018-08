Els Teen Choice Awards coronen 'Riverdale' com la sèrie preferida dels adolescents

La sèrie ' Riverdale', que adapta les aventures del còmic 'Archie', es va alçar aquest diumenge com la ficció preferida dels adolescents als Teen Choice Awards, uns guardons en què el públic d'entre 13 i 19 anys escull els actors i actrius, les pel·lícules, les sèries i els grups de música més destacats de l’any. Enguany la sèrie de The CW, que aquí es pot veure a Movistar+, es va endur un total de 9 premis, entre ells el de millor sèrie dramàtica, millor actor (Cole Sprouse) i millor actriu (Lili Reinhart). Els dos actors també es van endur el guardó a la millor parella televisiva. Joves amb fantasmes a l’esquena

Una altra de les premiades de la nit, tot i que no va ser present a la cerimònia, va ser Millie Bobby Brown, que es va endur el premi a la millor actriu en una sèrie de ciència-ficció gràcies al paper d'Eleven a 'Stranger things'. En l'apartat de comèdia, el premi a la millor sèrie va anar a parar a 'The Big Bang theory', mentre que Gina Rodriguez i Jaime Camil, de 'Jane the Virgin', es van endur els premis d'interpretació en aquest gènere.