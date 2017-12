Roser Capdevila recupera la propietat de 'Les tres bessones'

260x366 Roser Capdevila / ARA Roser Capdevila / ARA

El Tribunal Suprem s'ha pronunciat a favor de la creadora de 'Les Tres Bessones', Roser Capdevila, en un litigi que la il·lustradora va iniciar el 2013 per reclamar la propietat intel·lectual dels seus personatges a la productora Cromosoma, que s'encarregava d'explotar la seva obra. Segons ha establert en la sentència la Sala Civil del Suprem, l'empresa haurà d'indemnitzar amb 381.000 euros Capdevila pels danys i perjudicis ocasionats, a més de cessar en l'explotació dels drets de 'Les Tres Bessones' i de retornar tots els dibuixos originals a l'autora.

Roser Capdevila va crear el 1983 els dibuixos de 'Les Tres Bessones' inspirant-se en les seves tres filles: Teresa, Anna i Helena. Davant l'èxit de la seva obra, la il·lustradora va signar durant els anys 90 dos contractes amb Cromosoma a través dels quals cedia a l'empresa els drets d'explotació dels dibuixos de 'Les Tres Bessones' i del personatge de La Bruixa Avorrida.

El conflicte va sorgir el 2010, quan Cromosoma va contractar Capdevila per col·laborar en la creació d'un llargmetratge de 'Les Tres Bessones' i, tres mesos després, va decidir abandonar el projecte perquè considerava que no es respectava l'esperit de les seves creacions originals. No va ser fins al 2012, però, que Capdevila va resoldre el contracte amb la productora i li va exigir que paralitzés el llargmetratge i que li tornés els dibuixos originals. El litigi va començar perquè Cromosoma no volia resoldre alguns dels contractes, ja que disposava de marques registrades a nom seu a partir de les il·lustracions de Capdevila.

En primera instància, el jutjat mercantil número 8 de Barcelona es va pronunciar a favor de Capdevila però l'Audiència de Barcelona va donar la raó a la productora, que hi havia interposat un recurs. Finalment, el Suprem ha conclòs que en els contractes subscrits per les dues parts s'establia que qualsevol marca registrada que tingués algun element que afectés el dret a la propietat intel·lectual de Capdevila en requeria l'autorització expressa.

Per aquest motiu, el Tribunal ha conclòs que Cromosoma "es va aprofitar de la relació de confiança" que hi havia amb l'autora per "apropiar-se de marques" sense la seva prèvia autorització. Malgrat aquesta sentència, és poc probable que Capdevila pugui cobrar la indemnització de 381.000 euros, ja que el 2012 Cromosoma va entrar en concurs de creditors perquè va sol·licitar un crèdit i precisament va posar com a aval la propietat dels personatges que ja no li pertanyen.