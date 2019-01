Sánchez Dragó tira de perversa estadística falsa contra les dones

Titular un article sobre infanticidis a mans de mares “Con faldas y a lo loco” ja hauria d’alertar sobre quina mena de personatge convides a escriure columnes d’opinió. Es tracta de Fernando Sánchez Dragó, a ‘El Mundo’, el mateix que fa un temps es vantava d’haver intimat amb dues menors (i que després va negar-ho amb explicacions confuses i pretextos pretesament literaris quan algú li devia fer veure el pollastre que li venia al damunt). Doncs bé, aquest és el Sánchez Dragó que escrivia en la seva última perla que els assassinats de nens a mans de les seves mares suposaven 67 casos, mentre que les dones mortes per les seves parelles ‘només’ eren 47. S’ha de tenir el cervell molt voxificat per intentar relativitzar la violència masclista d’aquesta manera. Però el més greu és que la xifra de 67 morts de criatures –que ha estat corrent per les xarxes des de fa dies, sobretot per part de perfils anònims i de bandereta fàcil– ha resultat del tot falsa. De fet, ja fa uns quants dies que ha estat desmuntada per diversos usuaris, aquests amb noms i cognoms. De fet, el mateix diari explicava a finals de desembre que els infanticidis a mans de mares havien sigut 28 en 5 anys. I, si mirem les morts violentes de menors el 2018, que són 22, veurem que en 10 casos són atribuïbles a la violència masclista. Entre les víctimes, per cert, hi ha vuit noies i dos nois.

És a dir, una estadística ‘fake’ al servei d’un raonament infame. Bravo, Dragó. Tot plegat evidencia el poc control per part del diari de les xifres que fan anar els seus col·laboradors. També així, amb falsedats, es pavimenta el camí cap a una societat malalta, amb partits que relativitzen la violència contra les dones mentre moren assassinades a dotzenes.