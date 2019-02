Santi Millán presentarà un nou concurs a Cuatro

Santi Millán encadena nou projecte després de 'Benvinguts a la família' i 'Got talent': l'actor presentarà el nou concurs de Cuatro, 'Adivina qué hago esta noche'. El format, que ja ha sigut gravat, té darrera la mateixa productora que 'Got talent', Fremantle. Segons 'Vertele', el nou espai s'estrenarà previsiblement a partir de la primavera i s'emetrà en horari de 'prime time'.

Fremantle ha confiat en Millán en diverses ocasions. A més de presentar 'Got talent', l'actor també ha estat al capdavant d'altres projectes de la productora com 'Me lo dices o me lo cantas', on va ser jurat, o 'Mi madre cocina mejor que la tuya', on va exercir de presentador. La quarta temporada de 'Got talent' es va començar a emetre a Telecinco a finals d'aquest gener per rivalitzar contra 'La voz', la gran aposta d'entreteniment d'Antena 3. De moment, tot i treure unes bones dades d'audiències, el concurs de talents presentat per Millán no ha aconseguit superar el programa musical.

A banda del concurs de Cuatro, Millán té pendent d'estrena la sèrie 'El pueblo', una nova comèdia dels creadors de 'La que se avecina', els germans Alberto i Laura Caballero.