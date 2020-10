Susan Sarandon encapçalarà el nou drama de la HBO Max

Susan Sarandon no és una cara nova en l'àmbit de la televisió. La guanyadora d'un Oscar va protagonitzar el 2017 Feud, la minisèrie que recordava l'enemistat entre Joan Crawford i Bette Davis, i ara serà la protagonista de Red bird lane, un nou drama psicològic que prepara la HBO Max, la germana petita de la HBO.

Escrita per Sara Gran, la sèrie segueix vuit desconeguts que arriben a una casa aïllada –cadascú per motius diferents– i que aviat s'adonen que hi ha alguna cosa sinistra que els vigila. Sarandon hi interpretarà el paper de la Catherine, l'amfitriona de la casa, una dona brillant i magnètica però també assassina. L'actriu estarà acompanyada de Kiersey Clemons, vista a Antebellum; Isidora Goreshter, de Shameless, i Fiona Dourif ( Tenet), entre d'altres.

A més d'haver protagonitzat Feud, en televisió Sarandon ha tingut papers en produccions com Ray Donovan, Rick & Morty, Friends i Malcolm in the middle.