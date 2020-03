TV3 i Catalunya Ràdio oferiran continguts educatius amb el suport de la conselleria d'Educació

El confinament a causa de la crisi del coronavirus ha interromput el curs escolar i moltes famílies busquen la manera que els nens puguin seguir aprenent durant el temps que seran a casa. Per aquest motiu, TV3 i Catalunya Ràdio han arribat a un acord amb el departament d'Educació gràcies al qual els alumnes podran tenir accés a continguts educatius a través dels espais de la corporació pública.

Segons ha explicat la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), es tracta de materials que contribuiran a l'aprenentatge durant els dies que duri el confinament i que els estudiants no puguin anar a classe. La CCMA recuperarà continguts per oferir-los als més joves, i Educació cedirà material a la televisió i la ràdio públiques. De moment la televisió pública utilitzarà materials ja elaborats, però l'oferta s'anirà ampliant els propers dies.

Els materials educatius es podran veure principalment a través de programes del Super3 i es difondran en diferents espais de Catalunya Ràdio i iCat. Una de les principals novetats d'aquest acord és l'estrena del nou format digital Avui aprenem, un recull de peces divulgatives sobre diferents àmbits. Entre altres temàtiques, l'espai convidarà els súpers a descobrir curiositats sobre el món de la natura i la història, entendre descobriments científics o jugar en anglès. Els continguts de l'espai han estat confeccionats seguint les pautes del departament d'Educació i les orientacions adreçades a l'alumnat publicades a la Xarxa Telemàtica de Catalunya.

Des de la CCMA detallen que el departament d'Educació proposarà a centres educatius, docents i famílies programes del Super3 que puguin contribuir a l'aprenentatge dels alumnes, com per exemple Una mà de contes, Dinàmiks, l' Info K o l'espai de cuina Manduka. La CCMA indica que en l'última setmana el web del Super3 ha incrementat el nombre de visites un 121%. Espais com Una mà de contes han multiplicat per quatre les dades de consum i és el segon programa més vist del canal en digital, amb gairebé 9.000 usuaris i 19.000 reproduccions.

Pel que fa a la ràdio, Catalunya Ràdio es farà ressò dels continguts pedagògics que el departament d'Educació ha posat a l'abast dels mitjans de la corporació i farà difusió de les eines telemàtiques adreçades als alumnes. Els continguts, que també es difondran a través de la web i les aplicacions de Catalunya Ràdio i iCat, es podrien acabar emetent per l'antena d'iCat si la situació de confinament s'hagués d'allargar. Mentrestant, les xarxes dels espais Adolescents iCat i iCatKids oferiran també propostes a estudiants i famílies.

El conseller Josep Bargalló ja havia avançat al programa Tot es mou que hi hauria un intercanvi entre la corporació i la conselleria d'Educació. "S'hi està treballant a contrarellotge", va explicar Bargalló.