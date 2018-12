TV3 i Movistar+ faran tornar 'Merlí'... sense el Merlí

En la millor línia filosòfica de les paradoxes i la incertesa, 'Merlí' ressuscita però el Merlí no ho fa. És a dir, l'exitosa sèrie tornarà, però no el seu protagonista, que moria al final de les tres temporades que va emetre TV3. 'Merlí: sapere aude' és el nou projecte que desenvoluparan a mitges Movistar+ i TV3. S'estrenarà a finals del 2019 en exclusiva a la plataforma de pagament –que emprèn així la seva primera ficció pròpia rodada en català– i es podrà veure posteriorment al canal públic, això sí, amb un any de retard. El protagonista serà el Pol, l'alumne preferit del Merlí, a qui donava cos, veu i ànima Carlos Cuevas. Tot i que la intenció és comptar amb els intèrprets originals, la producció encara no ha començat i, per tant, no s'ha tancat cap contracte amb els actors. Al capdavant del projecte hi haurà Héctor Lozano, creador de la sèrie original.

Aquest 'spin-off' arrenca uns mesos després de la mort del Merlí, en el moment que el Pol Rubio segueix els passos del seu mentor i comença la carrera de filosofia. "Després d'un any sense escriure 'Merlí', ho trobava a faltar", explica Lozano. "Per aquesta raó vaig acceptar la proposta de Movistar que em demanava més 'Merlí'. La sèrie comptarà amb el mateix equip tècnic i mantindrà la productora Veranda al darrere, amb l'objectiu de conservar l'esperit dels episodis originals". "Els fans de Merlí tenen ganes de saber-ne més. No només els espectadors catalans, sinó també els de la resta d'Espanya i Llatinoamèrica. Escriure pensant que hi ha tanta gent que espera i desitja el que estàs escrivint és tot un luxe", confessa el guionista, que va empescar-se aquesta història intergeneracional d'un professor de filosofia mentre era a l'atur, fa uns anys.

El lema 'sapere aude' que dona nom a aquest 'spin-off' prové d'una màxima d'Horaci que significa "atreveix-te a saber". És un consell que lliga amb unes paraules que el professor va adreçar als seus alumnes: "Us vull desperts, no us deixeu arrossegar per l'opinió de la majoria, tingueu criteri propi!" Segons explica Lozano, la sèrie tindrà lloc fonamentalment a la universitat i se centrarà en el procés maduratiu de Pol Rubio. "Tot girarà al seu voltant: la seva família, els seus nous amics, els nous professors i nous amors". Hi tindrà un paper destacat el Bruno, amic incondicional i fill del Merlí. "Els espectadors saben que el Pol i el Bruno acabaran sent parella. Però... ¿com aconseguiran consolidar aquest amor? Doncs això: sapere aude!", ironitza el creador d'aquesta ficció, que durant el seu pas per TV3 es va situar al voltant del 18% de quota de pantalla.

De fet, a l'últim capítol de la sèrie original i després de la mort del protagonista es podia veure com estaven els seus supervivents set anys després. És allà on es comprovava que el Pol s'havia llicenciat –i assumia el seu primer dia ja com a professor– i que el Bruno s'havia convertit en el seu nòvio. Del que expliquen ara TV3 i Movistar+ es desprèn que el personatge que interpretava David Solans serà molt rellevant. A la sèrie original, en canvi, durant tot un any va desaparèixer, ja que l'intèrpret va optar per altres camins professionals.

Mentre es prepara aquest retorn, la sèrie original segueix estenent-se pel món, gràcies, en bona part, al trampolí que ha suposat la seva entrada al catàleg de Netflix en els països de parla hispana. Després de l'èxit a Llatinoamèrica –en especial a l'Argentina, Xile i l'Uruguai–, ara és Alemanya el país que està preparant-ne una adaptació. La febre Merlí es podrà tastar també a Buenos Aires a partir de l'abril, ja que Carlos Cuevas i Héctor Lozano han sigut convidats a la Fira del Llibre, que té Barcelona com a ciutat protagonista.