TV3 acomiada Núria Roca

Núria Roca ha sigut acomiadada de TV3. Segons ha avançat 'El Nacional' i ha pogut confirmar l'ARA, la cadena ha comunicat per burofax a la presentadora valenciana que prescindeix dels seus serveis. Roca presentava el magazín matinal 'A tota pantalla', un programa que es va estrenar el 12 de setembre però que només s'ha emès set vegades. L'últim dia que va formar part de la programació de TV3 va ser el 22 de setembre.

'A tota pantalla' es presentava com un magazín estrictament d'entreteniment, i per desig exprés de la presentadora la política se n'havia de mantenir al marge. Al setembre, quan TV3 va presentar la nova temporada, el director de la cadena, Vicent Sanchis, ja va advertir que sempre que l'actualitat ho requerís la programació s'alteraria i el programa quedaria substituït per connexions amb el canal 3/24. Aquesta graella alternativa, però, s'ha acabat convertint en habitual. Fa unes setmanes es va comunicar a l'equip del programa que l'espai tornaria a la graella la setmana vinent, però aquesta previsió s'havia anul·lat recentment davant l'evidència que l'actualitat política continuarà sent intensa encara durant algunes setmanes, com a mínim.

En aquest sentit, fonts de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) han explicat a l'ARA que Roca "estava cobrant sense prestar serveis i sense cap data d'incorporació prevista", i que "la situació pressupostària de la CCMA, amb una forta caiguda dels ingressos previstos per publicitat, obliga a optimitzar recursos i ajustar les despeses no imprescindibles". Tenint en compte que "en els últims dos mesos només ha realitzat set programes, atesa la realitat de la programació política a TV3", la cadena "li ha notificat la rescissió del contracte d'acord amb el que preveuen les clàusules del contracte".

En un comunicat difós a través de Twitter, Roca explica que "fins al passat dimecres" va estar "treballant i reformatejant el programa per expressa petició dels responsables de continguts de la cadena". "De manera sorprenent i sobtada -continua- ahir dijous vaig rebre un burofax en què se'm comunicava el meu acomiadament sense argumentar cap motiu".

A tod@s los que estáis intentando poneros en contacto conmigo y preguntando sobre la noticia de mi despido de @tv3cat pic.twitter.com/qdb1CrZNxm — nuria roca granell (@nuriarocagranel) 27 d’octubre de 2017

Roca atribueix la decisió exclusivament a la direcció de la CCMA i no als principals càrrecs de TV3. Segons ella, tant el director de la televisió pública, Vicent Sanchis, com el director de continguts, Sigfrid Gras, i el codirector de l'espai, Òscar Nogueira, li han mostrat "la seva sorpresa i total desacord amb la decisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals".

Més enllà d'haver-se emès només set vegades, l'audiència d''A tota pantalla' distava molt de ser la desitjada: el programa va tenir una mitjana de 50.000 espectadors i un 6,4% de quota de pantalla, clarament per sota del 13% que TV3 va tenir de mitjana durant el mes setembre. Aquells mateixos set dies, 'Els matins', l'espai que precedia 'A tota pantalla', va assolir un 15,8% de 'share' mitjà, amb 71.000 seguidors.