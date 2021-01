TV3 busca el millor monument de Catalunya

¿Quin és el momument preferit dels catalans? Aquesta és la pregunta a la qual vol donar resposta Batalla monumental, la nova proposta de TV3 per al prime time que arrenca aquest diumenge. Comandat per Roger de Gràcia, es tracta d’un concurs que farà competir en sis duels alguns dels monuments més representatius de Catalunya.

La mecànica del concurs és senzilla: en cada capítol s’enfrontaran dos monuments de tipologia similar. Els dos reporters del programa, Candela Figueras i Ivan Medina, seran els encarregats de buscar els arguments a favor de cada un d’ells i aconseguir que el que els ha sigut adjudicat resulti vencedor. Batalla monumental és, de fet, la versió televisiva d’un concurs digital de la revista Sàpiens, publicació de la cooperativa Som, també responsable de la producció l’espai televisiu.

El programa és un concurs però també un vehicle per divulgar el patrimoni de Catalunya. “A mi em fascina el coneixement, aquesta idea de no parar de descobrir coses al llarg de la vida”, explica Roger de Gràcia, que assegura que defensar i estimar el patrimoni també es pot fer des de l’humor. “Al final, el programa té humor i rigor i jo m’hi sento absolutament còmode perquè és la meva manera de mirar el món”, reflexiona el presentador. De Gràcia, que actualment també dirigeix i presenta l’ Estat de Gràcia a Catalunya Ràdio, està convençut que Batalla monumental ha sabut trobar l’equilibri entre l’entreteniment i la divulgació. Els responsables del programa asseguren que quan es van plantejar Batalla monumental ho van fer seguint la màxima de la BBC d’entretenir per divulgar i no divulgar per entretenir. El programa va ser un dels projectes seleccionats de la convocatòria posada en marxa per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i el departament de Cultura de la Generalitat per reactivar el teixit audiovisual de Catalunya.

El públic serà el jurat

Tot concurs necessita un jurat i, en el cas de Batalla monumental, aquesta funció la farà el públic. Cada setmana l’audiència decidirà el guanyador del duel votant a través de les xarxes socials del programa, tant a Instagram com Twitter o Facebook. El mètode per votar està pensat sobretot per al públic més jove però el director del programa, Uri Garcia, assegura que també pot incentivar la col·laboració entre els més grans i els més petits de la família.

A més de la participació dels espectadors, també es comptarà amb la intervenció de personatges populars vinculats emocionalment amb cada monument, com ara Xavier Sala i Martín, Custo Dalmau, Benedetta Tagliabue, Xavier Mariscal, Joan Roca, Fermí Fernàndez, Sebastià D’Arbó o l’actriu de la sèrie Les de l’hoquei Laia Fontan, que posaran el seu gra de sorra per fer decantar les votacions del públic.

Quan TV3 i Som es van plantejar el projecte la pandèmia de covid encara no era una realitat. En canvi, sí que va impactar de ple el rodatge. El director explica que, malgrat tots els inconvenients logístics que ha comportat –llevar-se molt més d’hora per fer tests d’antígens, haver d’adaptar els equips de rodatge segons les restriccions–, també ha tingut una contrapartida positiva. “Hem tingut els monuments per a nosaltres sols i això fa que visualment el programa sigui espectacular”. La gran final del programa, en el qual es decidirà el monument preferit d’entre els sis finalistes, serà amb votacions en directe i està prevista per a mitjans de febrer, sempre tenint en compte les possibles restriccions pel coronavirus. “Tenim dues o tres opcions de llocs on fer la final a l’espera de saber cap on va la pandèmia. Depenent de les restriccions haurem de buscar un lloc o un altre de patrimoni”, explica Garcia.

Sis duels per temàtica

Batalla de clàssics

En el primer episodi s’enfronten dos jaciments clàssics de Catalunya: Empúries i Tàrraco. Un dels convidats és Fermí Fernàndez.

Batalla de castells

En aquest cas el duel serà entre el castell de Miravet i el de Cardona. Sebastià D’Arbó i Laia Fontan seran els convidats.

Batalla del Romànic

El públic decidirà quin és el millor conjunt arquitectònic del Romànic: l’església de Sant Climent de Taüll o el monestir de Sant Pere de Rodes.

Batalla del Modernisme

Cara a cara entre dos dels edificis més fotografiats del món: la Pedrera i el conjunt modernista de Sant Pau.

Batalla de monestirs

El duel es lliurarà entre els dos monestirs cistercencs estrella: el monestir de Poblet i el monestir de Santes Creus.

Batalla de catedrals

L’últim enfrontament serà entre dues grans catedrals de Catalunya: la catedral de Girona i la Seu Vella de Lleida.