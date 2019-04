TV3 dona per acabada 'Benvinguts a la família'

'Benvinguts a la família' no tindrà tercera temporada. TV3 no té intenció de renovar la sèrie, que va finalitzar la segona entrega la setmana passada, segons han confirmat a l'ARA fonts de la cadena. Tot i que la trama de la temporada va quedar tancada en l'últim capítol, en els instants finals es va obrir la porta a una possible continuïtat, que finalment no existirà.

La comèdia creada per Pau Freixas i Ivan Mercadé es va estrenar el 22 de gener del 2018 amb una audiència de rècord: el primer capítol va ser el debut de ficció més vist a la televisió pública de l'última dècada, amb 794.000 espectadors i un 25,1% de quota de pantalla. A partir de llavors les xifres van anar baixant progressivament, però la temporada es va tancar amb un resultat molt satisfactori: 483.000 espectadors i un 16,5% de 'share' mitjà, i amb tots els capítols per sobre dels 350.000 seguidors.

La segona temporada, en canvi, va fluixejar més, en termes d'audiència. El capítol més vist va ser el primer, emès el 14 de gener passat, i va tenir 470.000 espectadors i una quota del 17,8%. A partir del segon capítol les xifres van anar baixant fins a tocar fons amb el penúltim episodi, que va reunir tot just 272.000 persones i va marcar un 9,9%. El capítol final va remuntar una mica, però també es va quedar per sota dels 300.000 espectadors. La mitjana de la temporada va ser de 365.000 espectadors i un 13,2% de 'share', inferior a la mitjana de la cadena en aquests mesos.

Cal tenir en compte, a més, que Netflix no ha mostrat interès a adquirir els drets de la segona temporada ( la primera sí que forma part del seu catàleg), la qual cosa obliga TV3 a assumir el 100% dels costos de producció.