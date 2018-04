TV3, més líder i amb nota rècord

Els atacs que pateix TV3 per part dels mitjans hostils al Procés contrasten amb el fet que aquest mes de març hagi obtingut la nota més alta rebuda mai per una televisió generalista, segons l’enquesta a espectadors estable i sostinguda en els anys que elabora GFK. El canal públic català, a més, torna a tancar un mes excel·lent d’audiències.

CCMA

Segona millor dada per a TV3 des del novembre del 2012

TV3 ha aconseguit una quota de pantalla del 14,7%, cosa que la fa alçar-se amb comoditat en la primera posició del rànquing, ja que la rival més immediata és a més de cinc punts de distància. Les circumstàncies polítiques excepcionals de l’octubre passat fan que difícilment es pugui superar aquell 17,5% aconseguit aleshores, però la dada d’aquest març és la millor des del novembre del 2012, quan la televisió catalana va aconseguir un 15%.

Un dels resultats destacables del mes és l’estrena de la segona temporada de Joc de cartes. El programa de gastronomia millora els resultats respecte al curs anterior, i amb el segon capítol (quota del 20,4% i 467.000 espectadors) ha batut el rècord de les dues temporades. Preguntes freqüents acumula 27 dissabtes sent líder del dia. I fins i tot la sèrie Com si fos ahir ha aconseguit aquest març el seu millor resultat del curs. Polònia, Està passant i Tot es mou són altres programes que han elevat significativament la mitjana de la cadena.

Amb tot, l’indicador més significatiu d’aquest març no és el del share, sinó el de la valoració qualitativa. La fustigació que pateix el canal per part de polítics unionistes i mitjans afins no està aconseguint erosionar la confiança i valoració dels espectadors: TV3 ha assolit un 8,5 de nota en l’avaluació mensual que elabora l’empresa GFK, a partir d’un grup estable d’enquestats. Es tracta de la millor valoració rebuda mai per una televisió generalista. Els informatius de TV3 són els més valorats i reben un 8,6 en el panel de GFK, la seva nota més alta de la història. Els Telenotícies de TV3 també són líders en credibilitat, amb un 96%.

La resta de canals de la Corporació també tenen un bon comportament. El 2,2% del 3/24 implica un creixement de tres dècimes. Esport3 frena la caiguda lliure que l’havia situat en el seu mínim històric i aconsegueix pujar una dècima, fins al 0,6%. El Super3/33, per la seva banda, es queda en l’1,1% que ja va fer al febrer.

8TV

El canal s’empantanega en el 2%

A l’espera que a l’abril es posin en marxa canvis en la graella de 8TV -amb la posada en marxa d’un info show presentat per Ramon Rovira- la televisió del Grupo Godó continua estancada en el registre del 2% que ja va fer al gener i al febrer. La quota del català, resultant de sumar el share del canal privat amb els quatre de la CCMA, queda establerta en el 20,6%, un dels seus millors resultats dels últims tres anys.

Atresmedia

Supera Telecinco per sisè mes consecutiu

Antena 3 fa el seu segon millor resultat de la temporada: un 9,6% que li permet retenir la medalla de plata a Catalunya. Amb tot, significa baixar dues dècimes respecte a un mes enrere i, sobretot, notar l’alè de Telecinco al clatell, ja que els 1,1 punts que tenia de marge al febrer ara s’han reduït a uns exigu 0,3. Més tranquil·la és la situació de La Sexta, que amb un 6,6% de share guanya per nou dècimes la seva rival, Cuatro.

Mediaset

La privada de Berlusconi avança a Catalunya

Telecinco es recupera. El 9,3% és el millor resultat des de l’inici de la temporada i suposa pujar mig punt respecte als resultats del mes de febrer. També Cuatro millora, en aquest cas dues dècimes, fins a situar-se en el 5,7%, que també és el millor resultat des del començament del curs televisiu.

TVE

Torna la decadència a les dades de La 1

La cadena pública espanyola perd tres dècimes i se situa en un 7,4%. Això vol dir que, a Catalunya, és més a prop dels canals secundaris com Cuatro i La Sexta, més que no pas d’Antena 3 i Telecinco, que serien els rivals teòrics més directes.

Resultats a Espanya

Telecinco allunya el fantasma del destronament

El sorpasso no ha pogut ser. Al febrer Antena 3 es va quedar a unes quantes centèsimes d’arrabassar el lideratge a Telecinco. Però aquest març de cap manera es pot parlar d’empat tècnic: la cadena de Berlusconi ha marcat un 14,2% que supera amb molta comoditat el 12,4% del grup liderat per Planeta. Això sí, Atresmedia pot consolar-se en el fet de guanyar la batalla dels segons canals, perquè La Sexta s’enfila cinc dècimes, fins al 7,1%, mentre que el seu rival directe, Cuatro, es queda en un 6,1% després de guanyar-ne només dues. Pel que fa a La 1 de RTVE, el 10,5% amb el qual tanca el mes és un resultat amargant, perquè implica perdre sis dècimes en un sol mes: acusa clarament la fi de la bombolla Operación Triunfo. Factoría de Ficción, per la seva banda, es manté com el canal temàtic més seguit: 2,9% de quota, seguit de Nova, que assoleix un 2,4%.