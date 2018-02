TV3 no afluixa i lidera el gener

A l’espera de rebre l’impacte de les retallades, TV3 està signant la seva millor arrencada de temporada dels últims anys. La combinació entre tensió política –amb el consegüent auge dels 'Telenotícies' que comporta– i la bona acollida de les estrenes han ajudat el canal públic a liderar també el mes de gener.

TV3 i resta de la CCMA

Líder amb marge ampli gràcies al Procés i les estrenes

TV3 obté un 13,6% de 'share' en la seva primera dada mensual. Són bones xifres, ja que li suposa mantenir el lideratge amb un coixí de quatre punts respecte a la segona classificada (és a dir, una quota de pantalla un 42% per sobre de la quota aconseguida per Antena 3). La intensitat de l’actualitat informativa és un factor, però també les estrenes. 'Benvinguts a la família', per exemple, va debutar fregant els 800.000 espectadors, en el millor debut d’una ficció per al canal públic en l'última dècada. I el 'Sense ficció' sobre l’1-O, amb 1.135.000 televidents, va marcar un nou rècord per al programa.

Deixant de banda els excepcionals mesos d’octubre i novembre, cal remuntar-se a l’octubre del 2014 per trobar un registre equivalent. Els números són encara més bons en la franja del 'prime time', ja que s’enfila fins al 15,8%, la qual cosa vol dir 6,9 punts per sobre del segon.

Els canals secundaris, però, van obtenir xifres més discretes. El Super3/33 va repetir l’1,0% en el qual està ancorat des de l’agost i que suposa el seu mínim històric. Esport3 també calca el 0,6% del desembre. I el 3/24 es deixa dues dècimes i cau fins a l’1,9%, la seva dada més baixa des del juliol passat.

TV3 també treu bones dades qualitatives. Segons l’empresa GFK, els 'Telenotícies' lideren en credibilitat i imparcialitat, i reben una nota del 8,5 en l’enquesta sobre un grup establert de televidents que elabora aquesta consultora. I, amb un 8,4, TV3 es manté també com a televisió generalista més ben valorada..

8TV

El canal no remunta i ja marca la meitat d’audiència que el 2015

La televisió del Grupo Godó segueix sense aixecar cap i s’encalla en el 2,0% que ja va fer al setembre. Són dades molt per sota de la mitjana del 2017 (2,8%), que ja era molt baixa comparada amb el 3,4% de l’any anterior. Per a una oferta que, a finals del 2015, fregava cada mes la barrera psicològica del 4%, el resultat obtingut suposa perdre la meitat dels espectadors en només dos anys, coincidint en bona part amb la marxa de Josep Cuní.

Els canals catalans, públics i privats, sumen un 19,1%.

TVE

Notables resultats per a La 1, que es recupera de la desfeta

La 1 està deixant enrere el període negre del 2015-2016, on obtenia resultats per sota del 7% que la feien estar més a prop dels canals secundaris com La Sexta o Cuatro, en comptes de lluitar pel lideratge. El seu 8,3% li comporta la xifra més pròspera des de l’agost del 2012. L’èxit d’'Operación Triunfo' és un dels factors que expliquen aquest passeig per registres inèdits els últims anys.

Antena 3 i Atresmedia

Consolida la segona posició aquesta temporada

Antena 3 li està guanyant el duel a Telecinco des de l'octubre passat, i aquest gener no ha estat una excepció: el seu 9,6% li permet superar en un punt el seu clàssic rival, que l’any passat va acabar com a televisió més vista a Catalunya. És Antena 3 qui aspira a la plata, aparentment, aquest 2018. Atresmedia guanya també el matx dels segons canals, ja que La Sexta, amb un 6,3%, s’imposa per nou dècimes a Cuatro.

Telecinco i Mediaset

El grup punxa a Catalunya amb els seus dos canals principals

Aquesta temporada no està sent benèvola per a Telecinco, que viu instal·lada en la tercera posició. Al gener va fer un 8,6%, que són només tres dècimes més que La 1. Cuatro tampoc s’enfila i només millora una dècima des de desembre, fins al 5,4%. Això sí, FdF segueix sent el canal temàtic més seguit.

Resultats a Espanya

Telecinco salva els mobles, però només per una dècima

El primer canal de Mediaset ha aconseguit ser el més vist, amb un 12,4%, però això és només una dècima més que la seva antagonista, Antena 3. Mentrestant, La 1 fa un 11,5%, que és el seu millor resultat des de l'octubre del 2012. La Sexta perd dues dècimes, però el seu 6,5% li permet guanyar amb comoditat sobre Cuatro (5,9%).