TV3 es podrà veure a tot el món a través de la nova app per a televisors connectats

Els continguts de TV3 es podran veure des de qualsevol punt del món gràcies a la nova aplicació per a 'smart tv', segons ha anunciat avui la televisió pública catalana. D'aquesta manera, la cadena reforça la seva presència als televisors intel·ligents i permet que per primer cop els usuaris puguin tenir accés als continguts de TV3 en directe i a la carta des de qualsevol país del món.

L'aposta de la cadena consisteix en l'estrena d'una aplicació per a Apple TV i dues més –una de TV3 i una altra del Super3– per al sistema operatiu Android TV, utilitzat per molts fabricants de televisors intel·ligents i també per dispositius externs. A més, la cadena també ha renovat l'aplicació per als últims models de 'smart tv' de Samsung que funcionen amb sistema operatiu Tizen (a partir del 2016) i LG amb sistema operatiu webOS. Entre les modificacions que s'hi han inclòs destaquen la inclusió de tota l'oferta de canals en directe i la disponibilitat als 'markets' de la majoria de països del món, cosa que fins ara no passava i impossibilitava que els usuaris de determinades zones del món es descarreguessin l'aplicació.

TV3 ha advertit que, tot i que els continguts a la carta es podran consultar a través de la graella "últims 7 dies" i de l'arxiu de programes, n'hi ha que poden estar subjectes a restriccions geogràfiques dels drets de difusió digital i no es podran veure depenent del país des d'on s'intenti accedir-hi.

Per poder descarregar la nova aplicació TV3 ha habilitat un espai web –tv3.cat/smart-tv– des d'on els usuaris podran comprovar si és compatible amb el seu televisor intel·ligent o dispositiu.