TV3 demandarà 'El País' perquè rectifiqui sobre un article contra la cadena

La Corporació Catalana de Mitjans Audivisuals (CCMA) recorrerà a la via judicial en els pròxims dies per tal que 'El País' faci pública una rectificació de l'article "Una semana en la burbuja de TV3", publicat al rotatiu el 12 de novembre. La informació, signada des de Madrid pel periodista Íñigo Domínguez, era una anàlisi de la programació de TV3 durant una setmana i s'hi destacaven el que el diari considera que són manipulacions del canal. Entre altres coses, l'article assegurava que la televisió pública feia aparèixer en els seus informatius "menors polititzats". TV3 té fins al 4 de desembre per preparar la demanda, però segons ha pogut saber el diari ARA la intenció de la casa és presentar-la com més aviat millor.

El 17 de novembre Vicent Sanchis, director de TV3, va fer arribar una carta al màxim responsable d''El País', Antonio Caño, en la qual afirmava que l'article incloïa fets "inexactes". A més, assegurava que la divulgació d'aquestes informacions havien causat un prejudici a l'entitat, motiu pel qual exigia una rectificació, que no es va produir.

Televisió de Catalunya desmenteix l'article "Una semana en la burbuja de TV3" i demana rectificació a @el_pais: https://t.co/H6sEqZwS1f — CCMA (@CCMA_cat) 23 de novembre de 2017

Junt amb la carta, el director de TV3 feia arribar un text de rectificació perquè fos publicat per 'El País' en què es donava resposta, punt per punt, a les inexactituds identificades per la CCMA.

El primer punt de discòrdia fa referència a la vaga del 8 de novembre. En l'article d''El País' s'assegura que TV3 gairebé no va proporcionar dades sobre el seguiment de l'aturada i que "només va aportar valoracions polítiques". TV3 respon que aquesta afirmació "no s'ajusta a la realitat". "En el sumari de l'informatiu es va advertir que el seguiment de l'aturada va ser menor que el de la vaga del 3 d'octubre i es va especificar que havia tingut un gran impacte en els talls de carreteres", rebat. A més, afegeix que "TV3 va donar la xifra de seguiment en el sector educatiu facilitada per la Delegació del govern espanyol".

En segon lloc, el text se centra en les crítiques cap a l''InfoK'. Segons 'El País', el programa emès el 2 d'octubre dividia la policia entre " catalana, bona, i espanyola, dolentíssima", una afirmació que TV3 desmenteix rotundament transcrivint el text que es va fer servir per explicar els fets de l'1-O. La cadena també aclareix que, respecte al reportatge que l'informatiu infantil va fer sobre els presos polítics, mai es van utilitzar imatges de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart per il·lustrar el concepte. "Les imatges es van utilitzar quan s'explicava que alguns dirigents pensen que sí que són presos presos polítics, mentre que d'altres, no", especifica la rectificació.

Pel que fa a les informacions sobre la marxa d'empreses de Catalunya, TV3 assegura que, contràriament al que afirma 'El País', el canal ha tractat la qüestió en més de 30 ocasions en els seus principals informatius. A més, afegeix que l'informatiu econòmic 'Valor afegit' va dedicar la meitat del programa del 9 d'octubre a aquesta qüestió.

TV3 també rebat que els informatius del canal "expliquessin de passada" els termes amb els quals els membres de la mesa del Parlament i la presidenta Carme Forcadell van declarar davant del Tribunal Suprem. El canal assegura que es va explicar que Forcadell va concedir a la declaracó d'independència un valor polític i simbòlic, però no jurídic.