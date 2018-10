TV3 ja roda la segona temporada de 'Benvinguts a la família'

La segona temporada de 'Benvinguts a la família' comença a caminar. TV3 va començar a rodar aquest dilluns els nous capítols de la sèrie, que s'estrenaran l'any vinent. La cadena encara no ha fixat la data del retorn de la ficció, però previsiblement serà a principis d'any.

Tal com s'intuïa pels últims segons de la primera temporada, els nous episodis estaran marcats per l'aparició del Manu –exmarit de l'Àngela (Melani Olivares), pare del Fran (Nao Albet), el David (Leïti Sène) i la Sara (Nonna Cardoner), i germà del Nandu (Ivan Massagué)–, que reapareix després de deu anys sense que la família en sabés res. El Manu torna perquè necessita ajuda per desempallegar-se d'una família d'estafadors encapçalada per la Teresa (amb qui va tenir un embolic sentimental), que assegura que els va robar un anell molt valuós. Ell assegura que és innocent, però la seva arribada farà que la seva antiga família visqui tot tipus de peripècies per intentar saldar el seu deute. De moment TV3 no ha avançat qui interpretarà els nous personatges.

'Benvinguts a la família', creada per Pau Freixas i Iván Mercadé, es va estrenar al gener amb grans xifres d'audiència: el primer capítol va tenir 794.000 espectadors i un 25,1% de quota de pantalla, i es va convertir en la millor estrena de ficció a la televisió pública en una dècada. Els resultats van anar baixant, però la primera temporada es va acomiadar amb una mitjana de 483.000 seguidors i un 16,5% de 'share'. El 27 de juliol la ficció es va convertir en la primera producció de TV3 que s'estrenava mundialment a Netflix.