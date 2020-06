La inclusió arriba al 'prime time' de TV3 amb 'Per què volen els avions?'

“Ho volia fer molt bé perquè represento el col·lectiu amb síndrome de Down i altres discapacitats. He tingut l’oportunitat d’explicar que podem fer moltes coses, com ara presentar un programa de televisió", explica Eloi Collell, el presentador de Per què volen els avions?, espai que s'estrena aquest dimecres a la franja de prime time de TV3 (22 h, després del Telenotícies vespre). Collell, que es posa per primera vegada davant de la càmera, es fa preguntes sobre qüestions de la vida quotidiana que l'inquieten o el fascinen, com ara per què les persones riuen o s'emocionen amb l'art. En el seu periple per trobar respostes, contactarà amb persones conegudes, com Xavi Hernández, Carme Ruscalleda i el clown Guillem Albà, però també amb experts.

Amb un to optimista, Per què volen els avions?, produït per La Kaseta Ideas Factory amb TV3, va ser ideat sempre com un projecte amb la inclusió com un dels eixos vertebradors. "Vam crear el programa amb l'objectiu clar que fos entretingut i diferent", explica David Fontseca, director del programa, que es mostra convençut que l'estrena és una fita important per a TV3 però també per a la societat en general. "Que la televisió pública del país aposti per un format així posa en valor i normalitza persones que sovint tenim invisibilitzades", reflexiona Fontseca, que assegura que, tot i els avenços dels últims temps, encara hi ha molts recels pel que fa a les persones amb discapacitat. "Hi ha sis milions de persones al món amb síndrome de Down i això s'ha de normalitzar", remarca el director.

Fugir del paternalisme

"L'Eloi no és periodista, però té la virtut més important dels periodistes, que és la curiositat. Ell ho vol saber tot, vol preguntar quan no sap i ho vol compartir", resumeix Miquel Garcia, cap del departament de nous formats de TV3, sobre la implicació que ha tingut Collell en el programa. Garcia remarca que una de les línies que tenien clares a l'hora de posar en marxa Per què volen els avions era que no es podia caure en el paternalisme. "No havíem de tractar l'Eloi d'una manera diferent de com tractaríem qualsevol altra persona perquè això és el que feia el format realment inclusiu", explica Garcia.

La preparació dels programes ha comptat amb la participació activa del presentador, segons explica Fontseca. Un cop triats els temes i els personatges, Collell, amb l'ajuda de l'assessor de continguts Joan Marsó, hi aportava el seu punt de vista i algunes de les seves pròpies preguntes. En aquest sentit, Miquel Garcia assenyala que, durant el programa, l'Eloi s'ha pres algunes "llicències personals" a l'hora de preguntar i això ha fet que els entrevistats hagin respost més enllà d'estereotips i clixés.

La primera temporada del programa està formada per sis episodis de mitja hora que han estat rodats per tot el territori català. La primera entrega se centra en la passió pel futbol i Collell pregunta sobre el perquè de l'èxit d'aquest esport al periodista Joan Maria Pou i l'exfutbolista Xavi Hernández, un dels seus ídols d'adolescència.

Del canal 33 a TV3

Per què volen els avions? neix d'una de les dues convocatòries que ha fet en els últims anys la CCMA per detectar projectes innovadors per al canal 33 pensats per a pressupostos ajustats. La proposta de la productora La Kaseta va ser una de les cinc seleccionades de la seva edició i, tot i que en un principi havia d'anar a la segona cadena de la Corporació, finalment es va decidir que formés part de la graella de TV3.

"Idees com les de Per què volen els avions? són un baló d'oxigen i d'alegria perquè ens permeten contactar amb gent nova, que és cert que treballen a preus ajustats", reconeix Vicent Sanchis, director de TV3. Sanchis nega que el programa hagi passat a TV3 pels problemes a la graella derivats de la crisi econòmica que pateix la televisió pública i assenyala que es va fer el canvi perquè es va considerar que Per què volen els avions? podria interessar a tots els públics i podia fer un bon paper en la franja de prime time.