El coronavirus posa contra les cordes la graella de TV3

El director de TV3, Vicent Sanchis, ho havia advertit a l’octubre, en seu parlamentària: la graella de la televisió pública per al segon, el tercer i el quart trimestre del 2020 eren “tres forats negres”. Dos anys seguits de pròrrogues pressupostàries havien empitjorat la precària situació financera de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), i les aportacions extraordinàries aprovades pel Govern ni tan sols van permetre cobrir totalment noves despeses no previstes, com la pujada salarial (en la línia de la resta de treballadors públics) o l’increment de l’IVA derivat d’un canvi legal. El resultat és que, per poder quadrar els números de l’any passat, la Corporació es va veure abocada a retallar novament la partida destinada a la compra de continguts, fins al punt de no poder produir prou programes per omplir la graella dels pròxims mesos.

El segon trimestre ja ha arribat i la situació, lluny de millorar, s’ha complicat encara una mica més. La imminent aprovació dels pressupostos de la Generalitat per al 2020 hauria de donar una mica d’oxigen als mitjans públics catalans, que veuran com l’aportació directa del Govern s’incrementa respecte als exercicis anteriors: l’any passat la CCMA va rebre 238,4 milions d’euros (incloent-hi una aportació extraordinària de 7,7 milions) i per al 2020 està previst que el Govern hi destini 240,1 milions. En circumstàncies normals, això hauria de permetre posar en marxa de forma immediata la producció dels formats ja aprovats però que esperaven tenir una partida econòmica assignada. El problema és que l’aprovació dels comptes arribarà en un moment en què la producció audiovisual està pràcticament aturada a causa de la crisi del covid-19: el confinament de la població i les mesures sanitàries que cal seguir per evitar la propagació del coronavirus (com ara el manteniment de les distàncies de seguretat o l’ús de mascaretes i guants) impossibiliten el desenvolupament dels rodatges.

“Ens preocupa l’estoc de programació”, reconeixia Sanchis aquest dimarts. “Des de l’any passat tenim restriccions perquè es va tornar a prorrogar el pressupost, i des de l’agost ja no vam poder produir res més. Però ara hi ha un altre problema: no es pot gravar amb normalitat. De moment no hi ha pressupostos, i quan n’hi hagi no sabem com ho farem per engegar noves produccions. Improvisarem, però n’hi hauria per estar una mica espantats”, va advertir. Segons el director de la televisió pública, un cop estrenat Tabús, aquest dimecres, el calaix de programes pendents d’emissió ha quedat completament buit, i no s’espera que hi entri res durant les pròximes setmanes.

Estrenes ajornades

De fet, el programa que condueix David Verdaguer es va escapar per ben poc de la paralització els rodatges: segons Agustí Esteve, director general d’El Terrat (la productora del format), l’últim monòleg es va enregistrar només quatre dies abans que es clausuressin els teatres. El muntatge dels capítols encara no s’ha acabat i s’està fent a través de teletreball, una situació que es repeteix amb la sèrie Les de l’hoquei.

651x366 El rodatge de la segona temporada de 'Persona infiltrada', que serà presentada per Marta Torné, va quedar inacabat / CCMA El rodatge de la segona temporada de 'Persona infiltrada', que serà presentada per Marta Torné, va quedar inacabat / CCMA

Altres programes, en canvi, sí que s’han vist afectats de ple per la crisi sanitària. És el cas de la segona temporada de Persona infiltrada, que es va començar a rodar a mitjans de febrer i que va quedar aturada molt abans que s’haguessin pogut gravar els 14 capítols previstos. TV3 pretenia estrenar el programa aquest mes (de fet, ja s’hauria d’estar emetent) però el seu retorn s’ha hagut d’ajornar sine die. Per cobrir aquesta absència, la cadena s’ha vist obligada a traslladar l’ APM? als dijous, darrere del Polònia, i a estrenar la sèrie La forastera abans del que estava previst per acabar d’omplir aquest prime time.

Una altra víctima del covid-19 ha sigut la telenovel·la Com si fos ahir, que es va emetre per última vegada l’11 de març i que aquella mateixa setmana es va deixar de rodar. Segons el cap de ficció de TV3, Oriol Sala-Patau, hi ha 12 capítols a punt per emetre i tres més en fase de postproducció. La intenció és reprendre l’emissió un cop sigui possible tornar a gravar, per garantir la continuïtat de la ficció fins al final de la temporada. De moment, les sobretaules les continuarà omplint la sèrie Jo també em quedo a casa, que inicialment havia signat per deu capítols (que es van acabar dijous) però que ja ha renovat per deu més i reapareixerà dilluns.

L’estiu i la tardor, en l’aire

Però més enllà de les afectacions sobre la graella que ja s’han pogut observar, n’hi ha d’altres que començaran a ser una realitat a mitjà termini. Si no hi ha imprevistos, No pot ser! tancarà la temporada el 17 de maig, Tabús el 10 de juny i Les de l’hoquei el 22 de juny. Això generarà tres forats a la graella setmanes abans que s’acabi la temporada regular (que els últims anys s’ha allargat fins a finals de juliol). Per omplir-los, la cadena preveu recórrer a Per què volen els avions, uns dels formats sorgits de la convocatòria de nous projectes per al canal 33 de la temporada passada, que ja està disponible i que, igual que Cool hunters l'estiu passat, faria el salt al primer canal. També té l'opció d'oferir la segona temporada d' Aire lliure, el programa que Núria Picas va estrenar l'estiu del 2018.

Com a alternativa, TV3 podria recórrer a formats d’altres canals autonòmics o de Televisió Espanyola: segons va explicar Sanchis aquesta setmana, diferents televisions públiques han estat negociant per intercanviar-se alguns continguts com a mesura per pal·liar una situació que no només afecta TV3. La sèrie La forastera, produïda per À Punt i estrenada dijous, és el primer fruit d’aquestes converses, però també s'han tancat acords amb IB3 (que aporta la sèrie Pep i la tercera temporada de Mai neva a ciutat) i amb TVE ( Drama i La otra mirada). A canvi, TV3 els cedeix Merlí i, en el cas de TVE, també Cites. La Corporació també manté converses amb Betevé.

651x366 'Globus sonda' havia de tornar a l'estiu però ha quedat aturat / CCMA 'Globus sonda' havia de tornar a l'estiu però ha quedat aturat / CCMA

Ara bé, si el confinament s’allarga, salvar el final de la temporada actual seria només el primer d’una sèrie de problemes de més envergadura: la graella de l’estiu ara mateix penja d’un fil, ja que, segons han explicat a l’ARA fonts de TV3, s’han hagut de suspendre els rodatges de la segona temporada de Globus sonda (el programa d’entrevistes en globus de Francesc Mauri, estrenat l’estiu passat) i d’una docusèrie sobre la Fira de Barcelona. I també perilla la graella de la tardor: les noves temporades d’ El foraster i de Joc de cartes, que s’havien d’engegar tan bon punt hi hagués pressupostos, quedaran, de moment, paralitzades. Des de la cadena remarquen que, si bé el causant directe de la suspensió dels rodatges ha sigut el covid-19, “és difícil destriar” quina part de la responsabilitat s’ha d’atribuir al coronavirus i quina a la manca de pressupost: segons TV3, si la Corporació hagués disposat de més recursos, molts d’aquests formats s’haurien començat a rodar abans i possiblement haurien esquivat la situació de paràlisi actual.

651x366 La nova temporada d''El foraster' encara no s'ha començat a gravar / CCMA La nova temporada d''El foraster' encara no s'ha començat a gravar / CCMA

L’alegria de ‘Merlí’

Enmig d’aquest context, una de les poques bones notícies que han rebut els programadors de TV3 és la possibilitat d’estrenar Merlí: Sapere aude al setembre. En principi, Movistar+ (que va produir l’ spin-off de Merlí després que la cadena pública hi de renunciés precisament per una qüestió pressupostària) s’havia reservat els drets de la sèrie en exclusiva durant un any a partir de l’estrena, és a dir, fins al desembre, però finalment TV3 va arribar a un acord amb la plataforma per avançar la seva finestra fins a l’inici del curs 2020-2021.

651x366 'Merlí: Sapere aude' es podrà estrenar al setembre / CCMA 'Merlí: Sapere aude' es podrà estrenar al setembre / CCMA

Tot i que no està confirmat al 100%, tot apunta que aquesta serà la ficció que obrirà la nova temporada de TV3. La intenció inicial era que durant la tardor s’emetés Àlex, un thriller escrit per Piti Español i dirigit per Eduard Cortés. Aquesta sèrie, però, també està esperant que se li assigni un pressupost per començar la producció i, per tant, no estarà a punt per al setembre.