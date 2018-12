La justícia obliga RTVE a indenmitzar i readmetre Álvaro Zancajo

El periodista Álvaro Zancajo ha guanyat la batalla contra RTVE, a la qual va denunciar després de ser cessat del càrrec de director del Canal 24 Horas arran del nomenament de Rosa María Mateo com a administradora única provisional de la corporació. Segons ha explicat ell mateix a través de Twitter, la sentència obliga la corporació a indemnitzar-lo amb més de 25.000 euros i retornar-li amb "caràcter immediat" les seves "anteriors condicions de treball". Després de ser apartat del canal informatiu de RTVE, Zancajo va ser destinat al centre territorial de Madrid.

Segons la sentència, la justícia considera nul l'acomiadament de Zancajo perquè el treballador s'havia acollit a una reducció de jornada per tenir cura del seu fill. Segons 'Vertele', el periodista va sol·licitar la reducció tres dies després que s'aprovés el reial decret per a la renovació del consell de RTVE després de la moció de censura contra Rajoy per tal de blindar el seu càrrec un cop el PP perdés el control dels nomenaments dins de la corporació.

Després de fer-se pública la resolució de la justícia, RTVE ha anunciat que recorrerà la sentència perquè, tot i respectar-la, no comparteixen el criteri que s'ha aplicat. A més, recorden que el jutge ha desestimat que es tracti d'un cas de discriminació per motius ideològics. En aquest sentit, la justícia donaria la raó a RTVE, que assegura que la mesura respon a la renovació de l'equip directiu de la corporació.

Zancajo va entrar a RTVE l'any 2016, després d'una etapa de 16 anys a Antena 3, on era el presentador de l'informatiu del vespre. El seu fitxatge va estar envoltat de polèmica perquè era un nou exemple de com la televisió pública recorria al sector privat per ampliar la seva plantilla.

El seu no és l'únic cas de càrrec cessat per la nova direcció de RTVE que acut a la justícia per defensar el seu antic lloc de treball. Exresponsables d'informatius com Carmen Sastre, antiga directora del continguts dels informatius de TVE, o Víctor Arribas, apartat de 'La noche en 24 horas', han presentat demandes contra la corporació pública en les quals reclamen indemnitzacions per uns acomiadaments que consideren que responen a raons ideològiques.