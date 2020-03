TVE tanca 'OT' a causa de la crisi del coronavirus

TVE i Gestmusic han decidit aturar OT temporalment a causa de la crisi del coronavirus. En un comunicat, la televisió pública ha explicat que totes dues parts han acordat conjuntament suspendre el programa ja que degut a la crisi sanitària no es poden dur a terme les gales setmanals. Asseguren que l'espai i les classes a l’acadèmia es reprendran "quan la situació millori i el programa es pugui fer amb absoluta normalitat".

Els concursants que fins ara quedaven a l'acadèmia han rebut aquest migdia la comunicació que el programa no continuarà i que tots tornaran a casa seva entre avui i demà. “Això no és un final, això és un punt i a part, marxarem a casa. Vosaltres no sou conscients del que hi ha a fora i és el millor per a tots fer això”, els hi ha explicat Noemí Galera, la directora de l’acadèmia. Galera els hi ha demanat que quan arribin a casa facin cas de totes les recomanacions sanitàries i que s’allunyin de les xarxes socials. Els concursants porten tancats a l’acadèmia des del 15 de gener i durant aquest temps només han sortit una vegada per assistir a una signatura de discos. Galera els hi ha reconegut que encara no saben ni quan ni com podran tornar.

El programa ha anat implementat mesures de seguretat paulatinament durant les últimes setmanes i aquest diumenge es va canviar la gala per un especial que es va emetre des de l'acadèmia, una decisió que es va comunicar als concursants el dia abans, després d'explicar quina era la situació fora de l'acadèmia.

En aquesta edició especial, els concursants que encara quedaven dins de l'acadèmia –9, en total– van cantar des de la sala d'assajos els temes que s'havien preparat per a la gala però sense l'acompanyament dels ballarins. Per la seva banda, Roberto Leal, el presentador de la gala, va exercir de mestre de cerimònies des de casa seva, a Madrid, per videoconferència. També es va modificar la presència del jurat: en comptes de ser els quatre membres –Nina, Javi Llano, Natalia Jiménez i Portu – només n'hi va haver dos, l'habitual Nina i el convidat Miqui Puig, en una habitació aïllada.