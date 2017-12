'The good fight' estrenarà segona temporada al març

La segona temporada de 'The good fight', l''spin-off' de 'The good wife', s'estrenarà a Movistar+ al març. La sèrie judicial, la nova entrega de la qual arrencarà el 4 de març als Estats Units, ha rebut recentment tres nominacions als premis Critics' Choice: millor actriu de drama per a Christine Baranski, millor actriu secundaria per a Cush Jumbo i millor actor secundari per a Delroy Lindo.

'The good fight' o l'art de l'esqueix

En la nova temporada les advocades Diane Lockhart (Christine Baranski), Maia Rindell (Rose Leslie) i Lucca Quinn (Cush Jumbo) hauran de fer front a una onada d'assassinats que posaran en alerta la seva ciutat, Chicago. Tant elles com la resta de membres del bufet se sentiran amenaçats quan un client d'un altre despatx assassini el seu advocat per haver-li cobrat honoraris de més. Els socis de Reddick, Boseman & Kolstad miraran amb recança els seus propis clients davant la por que els pugui passar el mateix.

En l'àmbit personal, la Diane haurà d'entendre's amb la nova sòcia del despatx, interpretada per Audra McDonald, que, a més, és l'exdona del seu cap, l'Adrian. Per la seva banda, la Maia seguirà batallant contra les conseqüències de l'escàndol financer en què estava involucrat el seu pare a la primera temporada.