Totes les operadores oferiran 5G a Espanya abans de final d’any

L'operadora de telefonia mòbil Orange començarà a oferir a partir de dilluns serveis de telecomunicacions mòbils de cinquena generació (5G) als consumidors en cinc ciutats de l’Estat. MásMóvil farà el mateix en les properes setmanes, ja que compartirà la xarxa 5G amb Orange. Mentrestant, Telefónica acaba d'anunciar que la seva xarxa ja està disponible per al 5G i abans de final d’any el 75% de la població espanyola podrà contractar serveis 5G a l'operadora. Com que Vodafone els ofereix des del juny de l’any passat, d’aquí pocs mesos qualsevol consumidor de l’Estat que vulgui serveis 5G podrà triar l’operadora que prefereixi, perquè les quatre més importants els tindran disponibles.

Vodafone ofereix comercialment serveis 5G a la meitat de la població en 21 ciutats de l’Estat (incloent-hi Barcelona, València, Palma i Alacant, a les quals s’afegirà en els pròxims mesos una segona capital del Principat), mentre que Orange i MásMóvil començaran aquest mes de setembre amb el 20% de la població de Barcelona, València, Madrid, Sevilla i Màlaga, per anar ampliant la cobertura del senyal en aquestes i altres poblacions en els propers mesos i anys. Telefónica va assegurar dimarts que tres quartes parts dels ciutadans de l’Estat tindran accés a 5G i podran utilitzar aquest servei si disposen del terminal adient i el contracten a l'operadora, si bé no ha concretat cap data ni les tarifes.

Sense increment de velocitat destacable

Aquest servei d'àmplia cobertura que Telefónica oferirà serà 5G, malgrat que la gran majoria de connexions es faran a través de la xarxa 4G adaptada. Això significa que no hi haurà un increment notable de la velocitat de transmissió amb 5G respecte de l'actual amb 4G. Només quan s’estigui a prop d’una antena i d'una xarxa 5G, i preferentment al carrer, la velocitat de transmissió és més elevada que l'obtinguda amb 4G en condicions similars, tant de pujada com de baixada de dades.

Telefónica podrà oferir una cobertura àmplia a gran part de la geografia perquè utilitzarà un recurs tecnològic anomenat DSS ( dynamic spectrum sharing) o compartició dinàmica de l’espectre. Això significa que l’usuari podrà utilitzar una part de la xarxa 4G que tingui al seu abast, sempre que no estigui ocupada, i utilitzar-la per a la transmissió 5G. En diuen dinàmica perquè el senyal 5G passarà a ser 4G si no queda lliure, ja que sempre tenen prioritat els senyals 4G respecte dels 5G amb recursos 4G.

Amb tot, per utilitzar DSS cal que l’antena 4G estigui adaptada a la tecnologia de compartició del senyal, que es fa mitjançant una actualització de programari, i que el telèfon la incorpori i estigui homologat; és a dir, que s’hagi verificat que DSS funciona entre el terminal i tots els tipus d’antenes que utilitzi l'operadora, siguin d'Ericsson, Huawei o Nokia. Molt dels smartphones 5G que s’han introduït en els últims mesos ja incorporen DSS i és previsible que els que vindran a partir d’aquesta tardor també. Els terminals que ofereixi Telefónica quan comenci a vendre servei 5G seran lògicament compatibles amb DSS.

En canvi, Vodafone no ha estat utilitzant la tecnologia DSS en els 15 mesos que porta oferint el servei 5G a Espanya, segons sembla perquè no oferia grans avantatges i a més la disponibilitat de smartphones 5G amb DSS integrat era fins ara molt reduïda, i tots de la gamma més alta (ara en té 18 en catàleg, a partir de 300 euros), i la tecnologia poc depurada. En les darreres setmanes, Vodafone ha incorporat DSS en moltes antenes del Regne Unit, per la qual cosa no es descarta que ho acabi fent també a la xarxa espanyola. I també és previsible que ho dugui a terme Orange i, de retruc, MásMóvil.

L’avantatge principal de DSS és de tipus comercial: l’operador pot dir que té una cobertura molt àmplia encara que no s’aconsegueixi el benefici més visible de 5G, que és una velocitat de transmissió més elevada que en 4G. En transmetre 5G a una freqüència superior –en la banda de 3,5 GHz per a les llicències atorgades fins ara a Espanya– la velocitat del senyal és més elevada i també més baix el temps de resposta (o latència), però l’abast o cobertura del senyal és més baix i a més no penetra bé a l’interior dels edificis. Això fa que s’hagin de posar moltes més antenes i repetidors als interiors per cobrir la mateixa superfície que amb 4G, que treballa a freqüències més baixes, entre 1,8 i 2,1 GHz.

Durant el primer trimestre del 2021 està previst que se subhastin a Espanya les llicències 5G a 700 MHz, una freqüència encara més baixa que els 800 MHz de la 4G. Amb les antenes 5G a 700 MHz es podrà cobrir un territori molt ampli i donar servei a més població amb moltes menys antenes de les que calen ara a 3,5 GHz, i a més el senyal penetra millor als edificis. Però aquesta freqüència més baixa del senyal suposarà menys velocitat, perquè tot avantatge comporta un inconvenient.

Tot i això, els serveis 5G que començaran donant tots els operadors a Espanya no seran purs, ni tan sols els de les antenes 5G a 3,5 GHz, perquè en realitat el senyal que rep i envia l'antena a la xarxa de transport i troncal és 4G. Només és 5G el darrer tram, entre l’antena i el terminal; és el que es coneix tècnicament com a modalitat Non-Stand Alone (NSA). Serà en els propers mesos quan els operadors instal·laran xarxes Stand-Alone (SA), o 5G de principi a final, i quan tots els avantatges de 5G es començaran a notar. Sobretot en el temps de resposta inferior al mil·lisegon que ha de permetre les aplicacions empresarials i industrials, que són l’autèntica justificació de la 5G, i que fins ara només hem pogut veure en forma de les nombroses proves pilot –Espanya és l’estat de la UE on n’hi ha més– que les operadores porten a terme, moltes sota els auspicis de la Mobile World Capital Barcelona i la iniciativa 5G Barcelona. Telefónica havia assegurat fins ara que només començaria a donar 5G quan fos el de la varietat pura, però s’ho ha repensat, segons el comunicat de dimarts.

És previsible que, en els propers mesos, els smartphones 5G continuïn baixant de preu, i sigui relativament similar al d’un model 4G de la mateixa categoria. Com que tampoc es preveu que les tarifes 5G siguin més cares que les 4G en el context actual de caiguda de tarifes, probablement molt consumidors que vulguin canviar de terminal es decantaran per un model 5G, encara que a curt termini poc l’aprofitaran. Estaran, almenys, preparats per a un futur que serà completament 5G d’aquí dos o tres anys.