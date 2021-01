'WandaVision', el còctel de superherois i 'sitcom' de Disney+

2021 ha de ser l'any de consolidació de Disney+ i Marvel hi jugarà un paper fonamental. La plataforma ha posat a escalfar tot l'equip de superherois de la marca de còmics i els primers a saltar al camp són Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) i Visión (Paul Bettany), els dos protagonistes de La bruja escarlata y Visión, o, com es coneix pel seu títol original, WandaVision, que s'estrena aquest divendres a la plataforma. La sèrie confia en aportar una nova visió del món dels superherois.

Els dos personatges no són uns desconeguts per als seguidors de Marvel i la seva franquícia de pel·lícules: tots dos han aparegut a les cintes d' Els venjadors i Capità Amèrica. Però els que esperin un estil calcat al de les pel·lícules potser s'enduran una decepció, ja que Marvel, amb Kevin Feige al capdavant, responsable de l'estudi, ha decidit anar per un camí molt diferent i barrejar superherois amb l'estètica de sitcoms clàssiques com I love Lucy.

Que WandaVision és el projecte més diferent del segell Marvel ho reconeix Kevin Feige, que, en una entrevista amb Variety, explica que per a la primera sèrie per a Diseny+ volien fer alguna cosa "que només es pogués fer per a televisió". En cada capítol els personatges salten de dècada, i amb cada canvi se submergeixen en una nova col·lecció de tòpics televisius. "Vam decidir fer-la així en gran part perquè quan jo era petit vaig dedicar moltíssim temps a mirar televisió i repeticions de sitcoms", confessa Feige. La sèrie és una creació de Jac Schaeffer, que també ha dirigit Black Widow, una de les grans estrenes cinematogràfiques de Marvel per al 2021.

Referències a 'Embruixada' i 'Padres forzosos'

El to de WandaVision es marca amb el primer episodi, ambientat en la dècada dels anys 50 i rodat amb públic en directe com es fa amb les sitcoms tradicionals. "Estava molt nerviosa. Hi havia molta adrenalina, hi havia molts canvis ràpidament, i això em creava molta confusió... Vaig estar molt contenta quan vam afegir la quarta paret", explica Elizabeth Olsen en una roda de premsa recent.

Per preparar la sèrie, el seu director, Matt Shakman, explica que van revisar moltíssims episodis de sèries antigues i que van debatre molt sobre com ha canviat la comèdia al llarg dels anys. "L'aproximació a la comèdia dels anys 50, 60 i 70 era realment diferent. I com diu la Lizzie, fer-ho davant de públic en directe, que és una cosa gairebé teatral, li afegeix un punt de dificultat", reconeix.

Els responsables de WandaVision alerten que la sèrie no s'ha d'entendre com una sàtira del gènere de les sitcoms, sinó com un homenatge al benestar que proporcionen als espectadors. "Les comèdies familiars signifiquen molt per a nosaltres. Per molt ximples i antiquades que puguin semblar, tenen un element de confort. Aquest va ser el factor primordial que ens va portar a unir aquestes idees".

Evidentment, alguns dels tòpics o de les trames que apareixen en sèries clàssiques xoquen amb alguns dels valors actuals de la societat, i l'equip de guionistes va fer un sobreesforç per no trepitjar ulls de poll. El tòpic que sí que van mantenir és el de la veïna xafardera i sorollosa. Aquest paper recau en l'actriu Kathryn Hahn, que dona vida a l'Agnes, una veïna aparentment normal i corrent però que, com la Wanda i el Visión, també té un passat misteriós. " El paper d’Agnes, sobretot en el sentit clàssic de la sitcom, és el d'aquella veïna que sempre es presenta sense invitació i que no para de donar consells i alliçonar. No sabem res de la seva pròpia vida familiar i sempre es queixa quan està a casa dels seus veïns. Hi ha una gran herència d’aquests personatges en moltes sèries i va ser molt divertit investigar sobre aquest tema", explica Hahn, més acostumada a participar en produccions de caràcter indie com Transparent o I love Dick.

I love Lucy, Embruixada o El show de Dick Van Dyke són presents a WandaVision, però també Padres forzosos, comèdia amb la qual Elizabeth Olsen té una vinculació directa, ja que les seves germanes grans –Mary Kate i Ahsley Olsen– es van convertir en estrelles infantils gràcies a la seva participació en la sèrie.

El pla original de Marvel i Disney+ era començar la seva ofensiva de superherois amb Falcon y el soldado de invierno, que estava programa per al 2020, i WandaVision havia de ser la segona. La pandèmia va fer miques la planificació. Les trames de WandaVision feien possible acabar el rodatge abans que la resta de sèries programades, i això va fer que la companyia decidís que fos la primera a estrenar-se. "Al final ha sigut un canvi positiu, perquè comencem amb una sèrie que m'encanta perquè és arriscada i és diferent. I que només pots veure a Disney+", defensa Feige.