'We are who we are', l'adolescència segons Luca Guadagnino

El director i guionista Luca Guadagnino té un especial interès en mostrar les contradiccions de la vida adolescent. Si a Call me by your name, el drama pel qual va rebre la nominació a millor pel·lícula, mostrava el despertar del primer amor, a la seva primera producció televisiva, We are who we are, mostra la vida d'un grup d'adolescents que viuen en una espècie de no-lloc: una base militar nord-americana als afores de Venècia. La minisèrie, que s'estrena aquest dimarts i compta amb vuit episodis, arrenca amb l'arribada del Fraser (Jack Dylan Grazer), un noi de 14 anys, a la base militar per acompanyar les seves mares, Chloë Sevigny i Alice Braga, al seu nou destí.

" We are who we are és bàsicament un conte sobre el canvi. Crec que tots passem per processos en què no sabem qui som realment i necessitem experimentar qui podem ser. Per a mi això passa en totes les generacions", explica Guadagnino, que ha escrit la història amb Francesca Manieri i Paolo Giordano, autor de la novel·la La solitud dels nombres primers. Durant la seva estada a la base, el Fraser coneixerà la Caitlin, una noia que ja fa anys que viu allà. "La Caitlin té problemes respecte a la seva identitat i el Fraser l'ajuda a evolucionar i li ensenya com és el món fora de la base militar", assenyala Jordan Kristine Seamon, que interpreta l'altra adolescent protagonista.

Guadagnino assegura que la minisèrie és una experiència "molt immersiva" centrada en la identitat dels personatges. "Gairebé és un viatge per a l'audiència, perquè et submergeixes en un paisatge real i molt particular", explica el director.