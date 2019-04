'Westworld' no tornarà a la HBO fins al 2020

Tot just quan s'està acomiadant de la seva sèrie estrella, 'Joc de trons', la HBO ha anunciat que 'Westworld' no tornarà fins al 2020. La sèrie de ciència-ficció protagonitzada per Evan Rachel Wood va debutar en pantalla el 2016 i, de moment, se n'han emès dues temporades. De fet, quan la cadena per cable va estrenar la sèrie ho va fer amb la intenció que agafés el relleu a 'Joc de trons' com la sèrie més seguida del canal. El rodatge de la tercera temporada ja està en marxa i s'allargarà fins al setembre.

Un dels motius pels quals l'estrena de la tercera temporada de 'Westworld' s'endarrerirà fins al 2020 és el gran volum de producció que implica la sèrie. Creada per Jonhatan Nolan i Lisa Joy, que acaben de signar un contracte amb Amazon, presenta un món distòpic en el qual existeixen parcs temàtics on els éssers humans tenen androides a la seva disposició.

Casey Bloys, president de programació de la HBO, ha assegurat a 'Deadline' que no els preocupa que hi hagi un buit tan gran entre el final de 'Joc de trons' i l'estrena de 'Westworld' perquè tenen diverses produccions en marxa que podran suplir l'absència de la saga creada per George R.R. Martin. Tot i així, Bloys explica que de cara als pròxims anys la seva intenció és mantenir el nivell de producció del 2019 i no augmentar-lo, ja que creuen que podria ser contraproduent. "No volem tenir un volum massa elevat i que la gent se senti perduda", ha explicat.