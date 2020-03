La Xarxa entra a Wad-Ras per acostar-se a les preses

Dins d’una presó, els estereotips de gènere són encara més evidents que al carrer. És una de les coses que pretén mostrar la periodista Mònica Hernández en el reportatge Dones entre reixes, que les televisions locals adherides a La Xarxa emetran aquest dissabte, vigília del Dia Internacional de la Dona, a les 22 h. L’objectiu del programa, diu Hernández, és reflexionar sobre la invisibilització de les recluses, que han de complir condemna en mòduls específics dins de presons masculines, ja que a Catalunya no hi ha cap centre penitenciari exclusiu per a dones. De fet, segons ha explicat la periodista a l’ARA, el punt de partida del reportatge es troba en una carta de l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que, des de la seva cel·la a Mas d’Enric, denunciava la masculinització de les presons.

Hernández ha entrat a la presó de Wad-Ras, a Barcelona, per conversar amb les recluses i “compartir les seves angoixes i alegries”. Wad-Ras és l’únic centre penitenciari de Catalunya que té un departament específic per a preses que són mares, on les dones poden conviure amb els seus fills fins que fan tres anys. El reportatge, però, es pregunta si en aquests casos la presó és una bona solució o bé caldria buscar alternatives (si més no, en els casos de delictes lleus) perquè les mares preses puguin conviure amb els seus fills en altres espais, com ara pisos tutelats, tal com ja es fa en altres països.

“Moltes de les internes són a la presó per haver comès delictes amb relació a una tercera persona: van robar o passar droga per pagar una casa, una operació de la seva mare, la universitat... Jo ho he batejat com a delictes de cures”, explica l’autora del reportatge. Segons ella, la majoria de les preses “són dones que provenen d’entorns de pobresa, a qui el sistema els ha fallat”, i a més pateixen “una doble condemna, la penal i la social”, perquè “carreguen la llosa d’haver fallat com a dones, com a mares, com a esposes”. “Moltes pateixen pels fills que deixen a l’exterior, però els homes empresonats no tenen aquesta càrrega”, reflexiona Hernández, que també assenyala que, sovint, les dones preses són “menys conflictives i més resilients”, i que “se’n surten” més fàcilment que els homes un cop recuperen la llibertat.

El reportatge, de 25 minuts, anirà seguit d’un debat, enregistrat també a Wad-Ras, en què participaran Soledad Prieto, directora d’aquesta presó; Carles Soler, subdirector general de Programes de Rehabilitació i Sanitat del departament de Justícia, i Carme Guil, magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona i vicepresidenta del Grup Europeu de Magistrats per a la Mediació. En aquesta conversa, moderada per la mateixa Hernández, s’abordaran aspectes com les possibles alternatives a la presó per a determinats delictes de poca gravetat, especialment en el cas de dones amb fills petits.