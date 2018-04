En absència d'imatges de violència, inventem-ne!

260x366 En absència d'imatges de violència, inventem-les! En absència d'imatges de violència, inventem-les!

En pocs dies han coincidit dos casos de manipulació fotogràfica flagrant, per part de la premsa espanyola que vol incrementar la repressió contra Catalunya venent un relat de falsa violència. 'La Razón' feia un editorial per denunciar la violència, segons diuen, dels CDR. A la web, la imatge que acompanyava la peça corresponia a l'agressió perpetrada per uns feixistes a un valencianista... a València. Com que hi apareixia una samarreta amb barres grogues i roges, avall que fa baixada, encara que sigui convertint la víctima en victimari. 'Ok Diario', per part seva, atribuïa a l'independentisme la deflagració d'una bombona en un concessionari de cotxes –tot i que l'empresa afectada nega que hi hagi cap motivació política– i ho acompanyava d'una fotografia d'uns ultres de l'Alabès... a Vitòria.

No és només manca de rigor. Aquest can pixa i rellisca fotogràfic s'explica, d'una banda, per l'obsessió de creure's el seu propi relat i, de l'altra, per la impunitat amb la qual poden publicar manipulacions així.

Sense Copa del Rei

TV3 ha renunciat a emetre la final de la Copa del Rei i ha argumentat que el motiu és que no té diners per comprar-ho. ¿Com comença la crònica d''Abc' sobre la qüestió? "En plena crisi secessionista a Catalunya, TV3 torna a veure's envoltada en una polèmica". A veure, que t'acaben d'explicar que no hi ha pèmpins! Cap paraula del director de "la televisió pública de la regió", com l'anomenen, traspua un rerefons polític. I, tot i així, no poden evitar acabar amb la frase: "Tot i que futbol i política són dos espais diametralment oposats, molts s'entesten a unir-los, i aquests darrers anys aquesta tònica s'ha convertit en una cosa habitual". Ei, 'Abc', ¿saps qui acaba d'entestar-se a unir aquests dos mons sense que la notícia permeti fer-ho?