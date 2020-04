Els actors de 'Cámera café' es reuneixen, onze anys després, en un vídeo sobre el confinament

Van néixer confinats i, durant uns anys, va ser una de les comèdies espanyoles de referència. Gravada amb càmera única, des de la màquina de cafè de l'oficina, van treure suc de l'humor laboral sense haver d'enregistrar cap exterior. Ara, l'elenc d'aquella sèrie s'ha retrobat, però també confinadament: han publicat un vídeo que simula la clàssica videoreunió que s'ha popularitzat a tantes empreses.

En el vídeo hi apareixen, encarnant els seus personatges, Arturo Valls, Carlos Chamorro, Ana Milán, Luis Varela, César Sarachu i Esperanza Pedreño. Un dels oficinistes diu a un company que sap d'un bar on segueixen atenent la parròquia, sense adonar-se que no és un xat privat, sinó de grup. La resta de companys el renyen, de manera que l'equip aprofita per fer campanya en favor del confinament. Cámera café es va començar a emetre l'any 2002 a Telemadrid i Canal 9, abans de saltar a la televisió d'abast estatal de la mà de Telecinco, tres anys després. El 2009 es va acomiadar dels espectadors, tot i que FdF encara en fa reposicions.