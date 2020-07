Els actors de 'Com si fos ahir' s'uneixen per reclamar la continuïtat de la sèrie

La difícil situació econòmica que travessa TV3 ha fet saltar les alarmes per una possible cancel·lació de Com si fos ahir, la sèrie de sobretaula de la televisió pública. Tot i que des de la cadena s'assegura que no hi ha intenció de tancar la telenovel·la, tal com explicava aquest dilluns l'ARA, els actors de Com si fos ahir han engegat una campanya per demanar a TV3 que la salvi.

Els impulsors de la campanya expliquen que han decidit posar en marxa la protesta arran dels reiterats ajornaments de la represa del rodatge i davant la vaguetat de les respostes de la direcció de TV3. Asseguren que amb aquesta iniciativa volen denunciar " la probable cancel·lació de la sèrie". Argumenten que si finalment la sèrie es cancel·lés això tindria com a conseqüències la pèrdua de valors associats a aquesta ficció com ara "la normalització lingüística, la consolidació d'una indústria audiovisual catalana i l'acompanyament de les tardes de la gent de manera molt transversal i completament intergeneracional".

Els impulsors recorden que les sèries de sobretaula de TV3 són un dels productes més emblemàtics de la televisió pública i que tradicionalment han jugat un paper destacat en la normalització lingüística, ja que la quotidianitat de les històries ha permès apropar la llengua als espectadors.

"Si TV3 deixa d'invertir en ficció audiovisual, significa que deixa d'invertir en la indústria audiovisual catalana, que va arribar a ser un referent fa 20 anys", afirmen, i asseguren que si la televisió pública no aposta per la producció audiovisual catalana tampoc ho faran grans empreses o plataformes internacionals.