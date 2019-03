Albert Om, Jordi Basté i Lídia Heredia, guardonats als premis Ràdio Associació

El presentador d' 'Islàndia', Albert Om, ha estat distingit com a millor professional de ràdio en la dinovena edició dels premis Ràdio Associació, que s'han anunciat aquest dimarts al migdia. Jordi Basté ha guanyat el premi a l'excel·lència, i Lídia Heredia s'ha endut el guardó 1924, d'àmbit audiovisual. Entre els premiats hi ha també l'informatiu 'Catalunya migdia', de Catalunya Ràdio, que ha estat considerat el millor programa de ràdio, i 'Tor, tretze cases i tres morts', també de l'emissora pública, en l'apartat d'innovació.

D'Albert Om, el jurat en destaca la trajectòria i el fet d'"haver trobat a RAC1 una nova manera d'enfocar experiències de vida posant la dignitat dels protagonistes per sobre de la banalització", i de fer-ho "renovant temàticament una franja horària de ràdio" en què els esports són majoritaris. El 2017, 'Islàndia' ja havia estat reconegut com a millor programa de ràdio.

En el cas de Basté, que condueix des de fa 12 temporades 'El món a RAC1', el jurat destaca "el seu lideratge continuat" i subratlla també que ha esdevingut "el focus informatiu en moments com l'entrevista en àudio a Oriol Junqueras o per escrit a Sandro Rosell", en tots dos casos des de la presó. Basté ha rebut el premi a l'excel·lència, creat fa dos anys per premiar fets puntuals d'especial transcendència. En aquest sentit, el president de Ràdio Associació de Catalunya (i membre del jurat), Jordi Margarit, ha destacat que amb aquestes dues entrevistes "tots els altres mitjans van anar a remolc seu".

El premi a Lídia Heredia, conductora d' 'Els matins' de TV3, se li ha atorgat per haver "mantingut la professionalitat i el rigor en uns moments d'especial intensitat informativa". Margarit ha recordat que en els últims mesos Heredia ha hagut de plantar cara a diversos convidats que han acusat TV3 de manipulació, com Albert Rivera, Inés Arrimadas o Xavier García Albiol. "Ho va fer professionalment molt bé: va trobar la pregunta adient i el moment encertat davant d'algú que sense fonaments atacava el seu propi mitjà, i els va deixar sense resposta", destaca el president de Ràdio Associació, però subratlla que, més enllà d'aquestes "anècdotes", Heredia ha mantingut "la professionalitat i l'honestedat" en "totes les edicions d''Els matins'".

Dos premis per a Catalunya Ràdio

Més enllà d'aquestes distincions a títol individual, destaca l'elecció del 'Catalunya migdia', que condueixen Òscar Fernández i Empar Moliner, com a millor programa, per la seva combinació de gèneres periodístics, que li permet "oferir un producte informatiu i divulgatiu de referència i de gran seguiment". "Té un component que no és només informatiu, sinó també de magazín", destaca Margarit. En aquesta categoria, el jurat ha atorgat dues mencions de qualitat als programes 'Xirinacs avui', de Ràdio Estel, i 'De tot color', d'IB3 Ràdio.

En la categoria d'innovació, els premis Ràdio Associació han atorgat el guardó al format de Catalunya Ràdio 'Tor, tretze cases i tres morts', dirigit per Carles Porta. A banda de la novetat que representa el llançament d'una sèrie de no-ficció que, a més, va néixer en forma de podcast abans de saltar a la graella de l'emissora, el jurat destaca l'"acuradíssima dramatització" del programa, basat en el llibre del mateix Porta sobre el crim no resolt del poble de Tor. 'Una habitació pròpia', de la valenciana À Punt Ràdio, i els podcasts del 'Projecte Coco', de l'Associació Cultural Districte Apatxe de Badalona, han rebut les mencions de qualitat en aquesta categoria.

El premi a la inclusió ha estat per a 'MAS enllà', de Ràdio Banyoles, un espai realitzat pels membres del Moviment Afrobanyolí Social i que té la voluntat de "treballar des d'una mirada jove per la convivència entre cultures i ajudar a la inclusió dels nouvinguts", segons el jurat. Aquest programa s'ha imposat a 'Exilis', de l'emissora nord-catalana Ràdio Arrels, i a l'emissora Alpicat Ràdio, que ofereix diversos programes realitzats per persones amb discapacitats i adreçats al públic general.

En l'àmbit local, el premi al millor programa ha estat per a 'Connexió local', un espai d'IB3 Ràdio que "aposta decididament per fer d'altaveu dels millors reportatges de les emissores locals de les Illes tot potenciant el seu coneixement, la varietat temàtica i els diferents punts de vista territorials". 'El far', produït conjuntament per Ràdio Arenys, Ràdio l'Escala, Canal Blau, La Cala Ràdio i Delta Ràdio, ha rebut una menció de qualitat, igual que l'espai de Ràdio Vilafranca 'Llegir per sentir'.

Mencions d'honor a Jaume Serra i a l'ACN

A banda d'aquests guardons, el jurat també ha atorgat quatre mencions d'honor. Una ha anat a parar a l' Agència Catalana de Notícies (ACN), amb motiu del seu vintè aniversari. "No s'entendria que no hi hagués una agència catalana de notícies", ha afirmat Margarit, que ha destacat "la professionalitat i l'honestedat" amb què treballa l'ACN i la rellevància que té especialment per als mitjans de proximitat: "Moltes emissores locals no tindrien l'oportunitat d'ampliar el ventall de la seva informació si no fos per l'ACN, i a la vegada no podrien expressar a nivell nacional el que per a ells és important".

També ha estat distingit amb una menció de qualitat el director de la Cadena SER a Catalunya, Jaume Serra, amb motiu de la posada en marxa de SER Catalunya. "Si no fóssim capaços d'engrescar el sector privat cap a la comunicació en català, la comunicació com a estructura d'estat estaria coixa", argumenta Margarit, que "celebra" l'arribada d'una nova emissora generalista en català i li ha desitjat que s'arribi a convertir en un "referent" com el que ara és RAC1 en aquest sector. A més, segons Margarit, Serra va ser "una de les persones que més van lluitar" per aconseguir que els premis Ondas tornessin a Barcelona l'any passat, després que el 2017, per primer cop, abandonessin la ciutat i es traslladessin a Sevilla. "En aquell moment no ho vam entendre i ho vam fer públic. Els Ondas han de ser a Barcelona, i Jaume Serra va remoure cel i terra fins que els premis han tornat a la seva ciutat", ha destacat el president de Ràdio Associació.

Les altres mencions d'honor han anat a parar al periodista Pepe Nieves Lavid, que des de fa 37 anys presenta el programa de cinema 'La claqueta', actualment a Radio Marca, i a les estudiants de comunicació audiovisual valencianes Paula Mestre Rodrigo i Marta Pla Botella, autores del vídeo viral 'Estima-la', que reivindicava l'ús de la llengua.

Així mateix, s'ha atorgat una menció especial al programa 'Nadal a la presó', una emissió especial dedicada als presos polítics que van elaborar de manera voluntària professionals de diverses emissores i que es va difondre el 25 de desembre passat per una trentena de ràdios locals.

En aquesta ocasió, els premis Ràdio Associació van rebre 111 candidatures per a les quatre categories en què cal presentar-ne, la qual cosa representa un nou rècord de participació. Per aquest motiu, Margarit ha destacat el "creixement exponencial" que ha experimentat la ràdio en català els últims anys. El president de l'entitat ha subratllat també que els guardons "posen en valor els diversos accents de la llengua", ja que entre els premiats hi ha emissores, programes i professionals d'arreu del Principat i també de la Catalunya Nord, les Balears i el País Valencià.

Els premis es lliuraran el 25 d'abril a l'Auditori ONCE de Barcelona, en una gala conduïda per Pep Plaza.