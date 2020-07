Ana Rosa Quintana compra la productora del seu programa

Ana Rosa Quintana ha comprat el 70% d'Unicorn Content, la productora responsable dels formats de Telecinco El programa de Ana Rosa (que presenta ella mateixa) i Ya es mediodía, i de l’espai de Cuatro En el punto de mira, entre d’altres. Fins ara, aquest 70% pertanyia a Xelo Montesinos, la fundadora de la companyia. El 30% restant continuarà en mans de Mediaset. A més, segons informa Vozpópuli, Quintana assumirà la presidència del consell d’administració de l’empresa, mentre que Montesinos manté el càrrec de consellera delegada.

Unicorn Content produeix El programa de Ana Rosa des del gener del 2018. Abans se n’encarregava Cuarzo, que havia sigut fundada per Quintana l’any 2000 (i que tenia Montesinos com a directora general) però que el 2008 va passar a ser controlada per la firma internacional Banijay, que en va adquirir el 51%. Després d’un procés d’arbitratge, Quintana es va desvincular completament de Cuarzo fa un any.