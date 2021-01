Antena 3 prepara el ‘talent show’ ‘Veo cómo cantas’

Després de l’èxit de Mask singer, Antena 3 torna a apostar per un format d’origen sud-coreà. La cadena d’Atresmedia treballa en l’adaptació de I can see your voice, que aquí es titularà Veo cómo cantas, un programa que també barreja música i endevinació. En aquest cas, un concursant, amb l’ajuda d’un grup de famosos, haurà d’encertar si un cantant misteriós és bo o mal vocalista sense sentir-lo cantar. Els únics elements de judici que tindran disponible seran la forma de moure’s, la seva actitud a l’escenari i la manera de fer playback.

Segons avança Vertele, el mestre de cerimònies de Veo cómo cantas serà Manel Fuentes, que actualment presenta a Antena 3 Tu cara me suena. La publicació també detalla que l’estilista Josie, que acaba de concursar a MasterChef celebrity i que cada any col·labora amb Cristina Pedroche en l’elecció del vestit que aquesta llueix a les campanades, serà un dels assessors.