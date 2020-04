Antena 3 ja grava 'Pasapalabra' amb Roberto Leal com a presentador

La pandèmia del covid-19 ha aturat la producció de molts programes i sèries de televisió, però no ha sigut obstacle perquè Antena 3 comenci a gravar les primeres entregues del nou Pasapalabra, que tindrà Roberto Leal com a presentador. La cadena ho ha anunciat aquest dimarts, deixant clar que el programa "ha adaptat les seves gravacions per complir amb totes les mesures sanitàries exigides".

La cadena també ha fet públic el nou logotip del programa i ha avançat que els convidats famosos que ajudaran els concursants en les primeres entregues seran Marta Hazas, Fernando Romay, Berta Collado i Canco Rodríguez.

651x366 El nou logotip de 'Pasapalabra' / ATRESMEDIA El nou logotip de 'Pasapalabra' / ATRESMEDIA

De moment, Antena 3 no ha precisat quan es començarà a emetre el concurs, però ha assegurat que aterrarà "molt aviat" a la seva franja de tarda. És probable que el programa agafi el relleu de la telenovel·la El secreto de Puente Viejo: la cadena va anunciar al febrer que la sèrie s'acomiadaria aquesta temporada, després de més de nou anys en antena i 2.300 capítols. La data concreta de l'últim capítol de la ficció, però, encara no s'ha revelat. Així doncs, Pasapalabra completaria l'àmplia oferta de concursos d'Antena 3, que ja emet ¡Ahora caigo! i ¡Boom! cada vespre, i La ruleta de la suerte al migdia.

Doble retorn

L'estrena de Pasapalabra a Antena 3 suposarà la reaparició del concurs després d'uns mesos d'absència, des que el Tribunal Suprem va ordenar a Telecinco que deixés d'emetre'l en considerar que no tenia els drets del format. L'última emissió va tenir lloc l'1 d'octubre, el mateix dia que es va fer pública la resolució judicial, i a mitjans de desembre Antena 3 va anunciar que havia arribat a un acord amb la productora britànica ITV Studios, propietària dels drets del programa, per poder-lo emetre. El concurs, doncs, tornarà a la cadena que el va portar per primera vegada a Espanya i que el va emetre entre el 2000 i el 2006.

També torna a Antena 3 Roberto Leal. El presentador hi havia treballat com a reporter del programa Cada día l'any 2005, i entre el 2010 i el 2014 va participar en programes com Espejo público, Te lo mereces o 3D. La popularitat, però, l'ha aconseguit sobretot gràcies a Televisió Espanyola, primer com a reporter d' España directo (2005-2010 i 2014-2018) i des del 2017 com a presentador d' Operación triunfo (una tasca que ha compaginat amb altres espais, com Bailando con las estrellas o La mejor canción jamás cantada).

De fet, malgrat que ja ha començat a treballar per a Antena 3, Leal encara no ha tancat definitivament la seva etapa a TVE: quan la crisi del coronavirus permeti reprendre la temporada d' OT , serà ell qui condueixi les últimes gales de la temporada.