260x259 Aconsegueix amb l'ARA dos nous llibres infantils Aconsegueix amb l'ARA dos nous llibres infantils

Des d'aquest dissabte fins al 19 de juliol, l'ARA oferirà als seus lectors dos nous llibres orientats al públic infantil. D'una banda, es podrà aconseguir El meu mes: Juliol, un títol que forma part d'una col·lecció de dotze llibres dedicats a cadascun dels mesos de l'any i que ofereix informació senzilla i entenedora sobre aquest període, a través de refranys, endevinalles, poemes i cançons. L'obra, signada per Laura Espot, David Monserrat i Elisabeth Tort, i amb il·lustracions de Roser Calafell, està pensada especialment per als infants que fan anys al juliol, amb l'objectiu que coneguin les festes, les tradicions i els paisatges que s'hi associen. La col·lecció El meu mes és un dels bestsellers de l'editorial La Galera, amb més de 200.000 exemplars venuts.

L'ARA oferirà també Pinta i juga, un llibre d'activitats que forma part de la col·lecció Tradicions de La Galera i que proposa diversos jocs i exercicis com ara pintar, dibuixar, escriure, resoldre laberints, trobar diferències i unir parelles. El llibre, il·lustrat per Roser Calafell, s'adreça a nens d'entre 3 i 5 anys i pot ser utilitzat com a quadern d'estiu durant les vacances escolars.

Cadascun dels llibres es podrà aconseguir per 5,95 euros, presentant al quiosc el cupó que apareixerà a la contraportada de l'ARA durant els dies que duri la promoció, és a dir, de l'11 al 19 de juliol. En el cas dels subscriptors digitals, podran descarregar el cupó a l'Espai del Subscriptor.