La sèrie romàntica de Netflix que vol revolucionar la televisió

Castells monumentals farcits de servents. Vestits llargs de blonda. Perruques vertiginoses. Corones de diamants. Prínceps, ducs, vescomtes, dones en edat de casar-se, cavallers amb accent britànic i una reina avorrida fins a la sacietat. La nova sèrie de Netflix, Los Bridgerton, té tots els ingredients de les històries romàntiques. Situada en el període de Regència del Regne Unit, just abans de l'època victoriana, la ficció aterra aquest divendres a la plataforma de streaming amb ganes de segrestar els espectadors durant les festes i endur-se'ls dins un conte d'amors prohibits, matrimonis de conveniència, conflictes familiars i manipulacions de sotamà.

Amb Los Bridgerton, la productora nord-americana Shonda Rhimes entra a Netflix per la porta gran. La showrunner –creadora de la productora Shondaland, una de les més buscades als Estats Units per la seva capacitat de crear èxits sonats que sedueixen milions d'espectadors– va anunciar el 2018 que fitxava per Netflix en exclusiva i amb un salari base de 150 milions de dòlars. Al llarg d'aquests dos anys, la productora ha treballat en vuit projectes diferents per a la plataforma, i Los Bridgerton serà el primer que veurà la llum. Amb aquesta ficció, a més, Rhimes s'estrena en el camp de les sèries d'època, ja que fins ara les seves produccions tenien lloc al segle XXI.

Los Bridgerton parteix de la història de la Daphne (Phoebe Dynevor), la filla gran de la poderosa família Bridgerton. A la noia li ha arribat l'edat de casar-se, així que la seva mare decideix presentar-la en societat a la recerca d'un marit, però el germà gran de la Daphne imposarà el seu criteri a l'hora de triar el futur cunyat. La sèrie retrata la mercantilització de les dones de l'època i la submissió davant l'autoritat masculina, com també la importància del matrimoni per garantir-se un bon futur. En un idíl·lic passeig a cavall amb el seu germà (Jonathan Bailey), la Daphne descriu en una frase la seva situació. "No tens ni idea del que és ser una dona, del que és sentir-se tota la vida reduïda a un sol moment", li etziba a mitja discussió. La protagonista intentarà burlar el sistema d'aparellament amb una estratègia perillosa: farà un pacte amb el duc de Hastings (Regé-Jean Page) per simular que estan flirtejant malgrat que cap dels dos sent res per l'altre (o això diuen).

Històries "eròtiques, sexis, interessants"

La sèrie –que consta de vuit capítols d'una hora de durada– és una adaptació de les novel·les de Julia Quinn, autora d'una llarga saga de bestsellers romàntics protagonitzats per dones. "Recordo que pràcticament vaig cridar a la gent que m'envoltava per dir: «Hem d'aconseguir adaptar aquestes novel·les romàntiques boges. Són eròtiques, són sexis i són realment molt interessants»", explica Rhimes en una entrevista al Hollywood Reporter. Un dels reptes principals de la producció ha sigut transformar aquelles novel·les en una ficció amb una mirada contemporània i perspectiva de gènere perquè apel·li al públic actual, tingui l'edat que tingui.

És per això que, malgrat les constriccions de l'època en què transcorre la sèrie, Los Bridgerton està plagada de veus feministes que assenyalen críticament la situació de la dona. El personatge per excel·lència amb aquesta funció és la germana de la Daphne, l'Eloïse (Claudia Jessie), una jove que no està disposada a casar-se perquè vol fer altres coses a la vida "més enllà de tenir fills". Com totes les creacions de Rhimes, a la sèrie també hi ha escàndols sonats i misteris. La incògnita central és la identitat de Lady Whistledown, una intrigant dona de la societat anglesa que fa públics els embolics i les intimitats de l'aristocràcia sense errar-la mai.

Després d'aquesta primera incursió a Netflix, Rhimes guarda encara diverses cartes a la màniga per seguir alimentant el seu imperi televisiu. La productora tornarà al segle XXI amb Inventing Anna, la història d'una estafadora que va aconseguir enganyar l’alta societat de Nova York. També prepara Recursion, l'adaptació d'un dels bestsellers del 2019 als Estats Units, que imagina un virus incontrolable que ataca la memòria de les persones. Rhimes també està treballant en The warmth of other suns, una sèrie sobre la migració nord-americana, i en Notes of love, una producció sobre l'impacte de l'amor en la vida de les persones.