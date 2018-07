El govern britànic autoritza la venda de Sky a Murdoch, 19 mesos després

Rupert Murdoch té finalment llum verda per comprar la totalitat de Sky, la plataforma de pagament del Regne Unit. El magnat australià -que ja controlava un 39% del grup- ha hagut de superar un escrutini de 19 mesos per part de les autoritats reguladores del país, i això sense comptar que el primer intent per adquirir el control de la plataforma el va fer fa gairebé una dècada.

Tal com es preveia, i per tal de reduir la seva capacitat d’influència sobre els mitjans britànics, les autoritats de competència l’obliguen a vendre la cadena de notícies Sky News per poder aconseguir la resta. No només això: ha de garantir que els nous propietaris mantinguin un pressupost anual per al canal de 100 milions de lliures com a mínim, durant 15 anys. Si no és el cas, serà Murdoch qui hagi de cobrir la diferència. La mesura vol evitar que, en haver-se’n de desprendre, dissenyi una desactivació.

Murdoch, de 87 anys, és propietari de l’imperi format per 21st Century Fox i News Corp. Al Regne Unit controla el diari The Times i el tabloide The Sun, tots dos conservadors.

Però el plàcet obtingut per part de les autoritats britàniques té un regust amarg: arriba en un moment en què Comcast ha irromput en l’escenari per millorar la seva oferta sobre Sky. Les dues companyies han millorat les respectives propostes i ara els accionistes hauran de decidir-se per quina opten. L’acció ha millorat un 50% el seu valor des de l’estiu, la qual cosa encareix el somni de Murdoch de comprar el negoci que ell mateix va posar en marxa, fa gairebé trenta anys.