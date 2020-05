Els informatius de TV3 es mantenen com els més plurals, segons el CAC

Els Telenotícies de TV3 repeteixen al primer lloc del rànquing de pluralisme. Ho assenyala el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) en el nou informe sobre pluralisme que ha fet públic aquest dimarts, i que fa referència al període comprès entre el maig i el desembre de l'any passat. Durant aquests mesos, els informatius de la televisió pública catalana van donar veu a 52 agrupacions polítiques diferents, mentre que als de Catalunya Ràdio n'hi van aparèixer 48, als de RAC1 42 i als de TVE Catalunya 36 (tot i que, com destaca l'organisme, aquesta cadena dedica menys temps que les altres als informatius diaris). El CAC no ha analitzat l'actuació de la resta de televisions i ràdios que operen a Catalunya perquè, al ser d'àmbit estatal, queden fora de la seva competència.

El Govern va ser l'agrupació política amb més temps de paraula en tots quatre mitjans, amb percentatges que van des del 21,7% de Catalunya Ràdio fins al 15,2% de TV3. Per la seva banda, el govern espanyol (que va estar en funcions durant tot el període analitzat) es va situar entre el 8,1% i el 9,1% en tots els casos.

Entre els partits, el primer lloc va ser sempre per al PSC-PSOE, entre altres coses perquè entre el maig i el desembre es van concentrar les negociacions per a la investidura del seu líder, Pedro Sánchez, després de les eleccions del 28-A i les del 10-N. A TVE Catalunya, els socialistes van ocupar el 14,2% del temps, a RAC1 el 12,4%, a TV3 el 12,2% i a Catalunya Ràdio l'11,2%. El CAC destaca també que a TV3 és on s'observa una diferència més petita entre les sis formacions amb més temps de paraula (PSC-PSOE, ERC, JxCat-PDECat, Ciutadans, Catalunya en Comú - Podem i PP): la distància entre la primera i l'última va ser de només 4,3 punts, mentre que en el cas de TVE Catalunya va arribar als 7,7 punts.

Pel que fa a les associacions que intervenen en el debat polític, Òmnium Cultural i l'ANC es mantenen com les que més temps de paraula tenen a tots els mitjans analitzats: entre totes dues sumen aproximadament dues terceres parts del temps reservat a aquestes entitats. Si s'hi afegeix l'Associació Catalana pels Drets Civils (que va estar absent a TVE), sumen el 75,1% a TV3, el 71,3% a Catalunya Ràdio i el 74,1% a RAC1. Mentrestant, Societat Civil Catalana va comptar amb un 22% del temps a la televisió estatal, un 11% a RAC1, el 5,9% a TV3 i el 5,2% a Catalunya Ràdio.

Cal tenir en compte que el període analitzat va coincidir amb el tram final del judici del Procés i la publicació de la sentència, i les protestes que se'n van derivar. En qualsevol cas, aquest tipus d'organitzacions representen menys del 4% del temps de paraula total dels informatius diaris.

Puja la presència femenina

L'estudi del CAC analitza també la presència de dones polítiques en els espais informatius i conclou que encara és clarament inferior a la dels homes, malgrat haver pujat respecte al primer quadrimestre del 2019. En aquest cas, la pitjor nota la treu TV3, amb un 31% del temps de paraula reservat a les dones, pel 36,8% de TVE Catalunya, el 33,7% de Catalunya Ràdio i el 32,9% de RAC1. En l'anterior informe, aquests percentatges oscil·laven entre el 32,4% i el 28,8%.

L'informe del CAC va ser aprovat amb tres vots a favor i un en contra. Dos consellers, Carme Figueras i Daniel Sirera, van emetre vots particulars (en el cas de Figueras, concurrent) en els quals fan notar que l'informe no té en compte la participació de col·laboradors o tertulians fixos en magazins com Tot es mou o Preguntes freqüents.