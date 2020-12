Les campanades de la pandèmia i el públic virtual

La pandèmia ho ha canviat tot, també esdeveniments tan tradicionals com les campanades que acomiaden l'any. Enguany no es veuran les habituals aglomeracions de gent esperant en el fred les dotze campanades que marquen el canvi d'any, però els ding-dong sonaran igualment a les retransmissions que han preparat totes les cadenes. Fem un repàs de les propostes de cada canal per ajudar-vos a triar.

TV3

Heredia, Puig i Garcia Melero des de Barcelona

Com ja va fer l'any passat, TV3 ha triat tres cares molt vinculades a la informació de la casa. Lídia Heredia, Cristina Puig i Helena Garcia Melero seran les encarregades d'acomiadar un any que ha estat marcat, precisament, per l'actualitat. La retransmissió, que es farà des del parc del Tibidabo de Barcelona, comptarà amb un element al qual ens hem hagut d'acostumar durant els mesos de la pandèmia: el públic virtual. Tot aquell que hi vulgui participar pot posar-se en contacte amb la televisió pública fins avui a través del correu electrònic campanades@tv3.cat i enviar les seves dades de contacte (nom, cognoms, edat, població, correu electrònic i telèfon).

Abans de les campanades, l'humor serà el protagonista de la nit amb l' APM? (22.05 h), que tindrà les seves pròpies campanades amb Joel Díaz i Isma Juárez. Després de la mitjanit s'emetrà Stop al 20, un espai de música i humor en què algunes de les cares més conegudes de la cadena explicaran els seus motius per voler dir adeu al 2020.

La 1

Igartiburu repeteix per setzena vegada i torna Obregón

651x366 Ana Obregón i Anne Igartiburu / RTVE Ana Obregón i Anne Igartiburu / RTVE

El comiat de TVE també tindrà cara femenina: Anne Igartiburu suma 16 anys consecutius fent la retransmissió de les campanades des de la Puerta del Sol de Madrid i aquesta vegada estarà acompanyada d'Ana Obregón, que és la quarta vegada que es posa al capdavant d'aquest especial. L'encarregat de passar el testimoni a totes dues serà José Mota, que ha preparat Adiós dos mil vete (22.00 h) , un programa que recordarà amb humor l'excepcional situació viscuda aquest 2020. Chenoa i Florentino Fernández presentaran ¡Feliz 2021!, que començarà a les 23.00 h i es reprendrà després de les campanades, i que comptarà amb una setantena d'actuacions musicals.

A La 2 hi haurà l'incombustible Cachitos de hierro y plomo, que ja és un clàssic de l'última nit de l'any. El seu protagonisme serà doble. A les 22.30 h arrencarà l'emissió de Cachitos Fest, una mena de festival itinerant amb el qual el programa vol compensar l'absència forçada de música en directe durant aquest any. Després de les campanades s'emetrà Nochevieja a cachitos, la tradicional combinació d'imatges d'arxiu i comentaris enginyosos.

Mediaset

El grup acomiada el 2020 des de Gran Canària

651x366 Sandra Barneda i Christian Gálvez Sandra Barneda i Christian Gálvez

Ja fa temps que Mediaset va decidir descentralitzar les campanades i enguany totes les cadenes del grup, excepte Boing, viuran el comiat de l'any des de l'illa de Gran Canària. Els encarregats de donar la benvinguda al nou any seran Sandra Barneda i Christian Gálvez. Abans de les campanades, Telecinco explotarà un cop més l'univers de Sálvame amb una emissió especial de La última cena que compta amb la participació dels col·laboradors del programa del cor i que té com a presentadores Maria del Monte i Toñi Moreno. Per la seva banda, Cuatro té preparada una nova entrega de First dates en què Carlos Sobera animarà els solters a mostrar el seu talent.

Antena 3

Pedroche i Chicote, cinc anys de campanades

651x366 Alberto Chicote i Cristina Pedroche / ATRESMEDIA Alberto Chicote i Cristina Pedroche / ATRESMEDIA

Són la parella més consolidada de la nit de Cap d'Any. Cristina Pedroche i Alberto Chicote es menjaran el raïm junts per cinquena vegada consecutiva i, de nou, una de les incògnites és com serà el vestit que lluirà la presentadora. Abans de les campanades, però, hi haurà espai per a l'humor amb Hasta nunca, 2020, un espai presentat per Eva González i Roberto Leal que recordarà amb ironia tot el que ha passat durant l'any de la pandèmia. L'entrada al 2021 serà musical, amb el karaoke Cantando al 2021.

La Sexta

Cristina Pardo i Iñaki López repeteixen

651x366 Cristina Pardo i Iñaki López / ATRESMEDIA Cristina Pardo i Iñaki López / ATRESMEDIA

Van camí de seguir els passos dels seus companys de grup. Cristina Pardo i Iñaki López sumen quatre anys fent la retransmissió de les campanades per a La Sexta. Seguint el format d'anys anteriors, la cadena ha preparat una programació centrada en l'humor i amb la qual recupera els millors monòlegs de Berto Romero i Ernesto Sevilla a El club de la comedia.

Neox

Precampanades amb Paca la Piraña i Marc Giró

651x366 Marc Giró i Paca la Piraña / ATRESMEDIA Marc Giró i Paca la Piraña / ATRESMEDIA

Com ja és tradició, Neox celebra el Cap d'Any amb un dia d'antelació. Aquest dimecres 30 a partir de les 23.30 h la cadena es posa canalla i celebra l'adeu d'un any per oblidar amb Marc Giró i Paca la Piraña, popular gràcies a la seva participació a la sèrie Veneno. La seva retransmissió s'alternarà amb esquetxos còmics protagonitzats per Sílvia Abril i David Fernández, entre d'altres.

Catalunya Ràdio

Edició especial de L'apocalipsi

La nit de Cap d'Any, a partir de les 23.00 h, Elisenda Carod, Elisenda Pineda i Charlie Pee presentaran una edició especial de L'apocalipsi que tindrà com a convidats Tomàs Molina, Toni Cruanyes i Maria Fernández, presentadors de les campanades de TV3 del 2019.