Carlos Herrera amenaça des de la Cope el lideratge de l''Hoy por hoy' a Espanya

Una de les grans sorpreses de l'EGM d'aquest dimecres és l'amenaça real de 'sorpasso' en el programa més escoltat a Espanya. L''Hoy por hoy', el magazín matinal de la Cadena SER, manté encara la primera plaça, que ocupa de manera ininterrompuda des del novembre del 1995 (és a dir, fa gairebé 24 anys), però Carlos Herrera li trepitja els talons i, de fet, ja el supera en la majoria de franges horàries.

El programa de l'emissora de Prisa, que presenten Pepa Bueno (en el tram de 6 h a 10 h) i, des de fa dues temporades, Toni Garrido (de 10 h a 12.20 h), té ara 2.640.000 oients (231.000 menys que fa un any), mentre que 'Herrera en Cope' es dispara fins als 2.492.000, després de guanyar 318.000 seguidors en un any. Es tracta del millor resultat històric d'aquest espai, estrenat el setembre del 2015, i suposa retallar a només 148.000 persones l'avantatge de l''Hoy por hoy' sobre el seu principal competidor, la distància més estreta en molt de temps.

De fet, segons ha informat la Cope, Herrera és "el líder absolut de la ràdio espanyola des de les vuit del matí fins a la una del migdia". El seu programa s'emet de 6 h a 13 h (el de la SER va de 6 h a 12.20 h), de manera que és en les dues primeres hores del matí on la ràdio de Prisa aconsegueix la diferència suficient per compensar la pèrdua de lideratge durant la resta de la franja.

Acabamos de vivir un momento HISTÓRICO en @COPE 📻 @HerreraenCOPE es líder absoluto en las mañanas radiofónicas. Qué orgullo formar parte de este equipo 🥳 Eres un grande, jefe @carlosherreracr 😍 pic.twitter.com/kne5Yh1nm3 — Laura Rubio (@lrubio_) 10 d’abril de 2019

Per emissores, la SER conserva encara la primera plaça (no la perd des de fa 26 anys), però perd 248.000 seguidors i, per primer cop des del 1999, queda per sota de la barrera dels 4 milions, amb 3.987.000 oients. De fet, és l'única emissora generalista espanyola que cau respecte a l'onada anterior, en què es va situar en 4.139.000 fidels. A l'extrem contrari s'hi situa la Cope, que fa un salt espectacular: dels 2.909.000 oients de fa un any passa a 3.303.000 (la seva millor dada des del 1998) i respecte al novembre en guanya 587.000. La diferència a favor de la SER encara és notable, ja que s'acosta a les 700.000 persones, però fa un any superava els 1,3 milions.

Pel que fa a les altres ràdios estatals, Onda Cero és tercera amb 2.005.000 oients (27.000 menys que l'abril passat però 25.000 més que al novembre) i Ràdio Nacional n'aconsegueix 1.389.000 (en perd 129.000 en un any però en guanya 170.000 des de l'última onada).