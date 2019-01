‘La cartellera’ torna a Betevé després d’un mes d’absència

La graella de Betevé recupera aquest divendres, a les 21 h, l’històric programa de cinema 'La cartellera', que s’havia acomiadat dels espectadors a finals d’any. Ho ha anunciat aquest dimecres l’equip del programa, que a través de Twitter ha agraït “les mostres d’afecte, suport i escalf” que ha rebut dels espectadors durant aquest mes d’absència.

Carteller@s estem desbordats i molt agraïts per les vostres mostres d'afecte, suport i escalf que ens heu fet arribar des que es va aturar @lacartellera.Com que la nostra passió pel cine no té límits ja us ho podem dir: DIVENDRES 1 DE FEBRER TORNA LA CARTELLERA DE @beteve! 21h 📺 pic.twitter.com/RCtvvBgtd9