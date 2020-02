260x366 La caverna tria ERC per seguir dessagnant Sánchez La caverna tria ERC per seguir dessagnant Sánchez

Els estudiants de comunicació política del futur passaran una bona estona analitzant amb perspectiva com l'aposta d'ERC per l'anomenat independentisme pragmàtic té una vida radicalment diferent a Catalunya i a Espanya. Mentre que a Catalunya el partit és titllat a les xarxes de traïdor per l'ala unilateralista, els diaris de Madrid segueixen considerant-lo l'encarnació del separatisme més desafecte. Només cal veure com tracten aquest dimarts els diferents rotatius la reunió del líder del PP amb el president del govern. “Casado ofereix donar suport als pressupostos per no dependre d'ERC”, titula El Mundo en portada. “Sánchez a Casado, a la Moncloa: «No trencaré el pacte amb ERC»”, diu La Razón. Tots dos rotatius enfoquen l'afer a partir de la relació amb Esquerra, no pas amb Torra. I són els únics que esmenten la bicha en el titular de portada.

Els mitjans més afins als socialistes subratllen, mentrestant, el bloqueig. “El desencontre entre Sánchez i Casado bloqueja les institucions”, diu El País i, en línia similar, la primera pàgina d' El Periódico explica que “La cita Sánchez-Casado consolida el bloqueig”. I La Vanguardia, per part seva, segueix amb el siempre positifo dels últims dies i, a banda de ser l'únic que destaca en portada que l'Íbex supera per primer cop en dos anys els 10.000 punts, obre amb “Sánchez i Casado recuperen el diàleg, però sense resultats”. Els propers mesos seran decisius per saber si el diàleg ha estat només una pilota xutada cap endavant per guanyar temps per part d'uns i altres o una via per encarar la resolució de la qüestió catalana. Això sí: els titulars de la caverna no seran una bona mesura sobre el contingut real d'aquesta taula de diàleg, més enllà de paraules, símbols i gesticulacions: les seves portades seguiran xisclant igualment.