La caverna i la il·lusió de l'extrem centre

260x366

Casado acomiada el seu congrés d'encimbellament sense haver aconseguit la foto: ell al mig, flanquejat tant per Rajoy com per Aznar. Aquesta és la (peculiaríssima) idea de centre que busca el nou líder del PP, que, a manca d'imatge, s'ha hagut d'acontentar amb els titulars de la premsa afable. Afable amb ell, s'entén. Així, a 'La Razón' titulen "Casado uneix el «PP verdader» al centre per frenar Vox". 'El Mundo' opta per "Casado ofereix un «contracte liberal» per tornar al PP verdader". La semiòtica els traeix, perquè tota aquesta oda al liberalisme contrasta amb la foto: amb el 'look' de 'yuppie' habitual, el polític apareix a prop de la bandera i fent un gest que podria semblar una salutació militar. Autoritarisme de somriure: si estàs amb mi, no t'has de preocupar. O sia, Vox amb més Profidén. A l''Abc' el titular és "Casado demana que els votants rebutgin còpies i tornin al PP". Poca broma, si el diari considera Vox com una còpia descarnada i desemmascarada del PP.

Els titulars menys entusiastes cal buscar-los en mitjans com 'El País' ("Casado utilitza el seu discurs més dur per proclamar el retorn del «PP veritable»") o l'ARA ("Casado oficialitza el gir a la dreta del PP"). Atribueixen al rei Lluís XIV la frase "L'Estat soc jo". Avui dia, segur que ho formularia diferent: "El centre soc jo".

Maleïda xenofòbia

La bona gent de Maldito Bulo ha anat creant comptes temàtics, en els quals desmunta manipulacions que corren per la xarxa. L'última addició a la família és Maldita Migración, que respon a una trista realitat: una de cada tres consultes que reben té la migració com a assumpte. De moment, s'estrenen recollint en un fil de Twitter 50 de les boles que s'han fet córrer per alimentar la xenofòbia i limitar la lliure circulació de persones. Com era d'esperar, el populisme d'ultradreta és el principal interessat en crear aquesta sensació que hi ha un enemic exterior.