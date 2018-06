Com la caverna manipula l'autoestima dels seus lectors

260x366

Una narrativa que es vol imposar des de l'unionisme és la de retratar Sánchez com a benefactor d'independentistes, com si fos un 'trencaespanyes' més. Un factor curiós, no obstant això, és com els diaris que juguen aquesta pilota ho fan sempre des d'una perspectiva de l'orgull ferit i la humiliació. 'El Mundo' obre la portada d'aquest divendres amb "Escarni independentista davant la passivitat de Sánchez". Dies enrere, el titular de primera pàgina era "Torra declara la guerra al rei i el govern mira a l'altra banda". Si retrocedim més hi ha "Torra prepara una trampa al rei davant les seves visites a Catalunya" i, anant enrere però sense sortir del juny, trobem "Primer consell de Sánchez, primera concessió a Torra". Val la pena subratllar una cosa que agermana els quatre titulars: no expliquen cap notícia. És impossible saber què ha passat, perquè els titulars només recullen l'afronta. Que si escarni, que si guerra declarada, que si trampa parada, que si concessió. Tot són apel·lacions al cor 'hidalgo' del lector, a la seva autoestima, perquè el diari no concreta quina és la lesió concreta que s'ha perpetrat contra Espanya en qualsevol dels quatre titulars. I no la concreta, esclar, perquè no n'hi ha cap: només es tracta de l'amplificació de gestualitats tan estrafetes que converteixen Flotats en un mim. En podem fer uns riures, però aquesta dinàmica és perillosa: no deixa de ser l'excitació emocional del poble contra l'enemic interior. Segur que saben trobar exemples històrics d'aquesta pràctica que no han acabat especialment bé.

Àlbum de titulars

"La menor violada en grup passava el Sant Joan amb unes amigues i es va emborratxar" (Titular vas-massa-curta a la portada de 'La Provincia'. De nou, una culpabilització de la víctima inadmissible).