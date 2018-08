La celebració d’Eurovisió a Israel, en perill per motius econòmics

Després de la victòria de Netta Barzilai en l’última edició d’Eurovisió, Israel serà la seu de la pròxima gala, sempre que el país superi el conflicte pressupostari que té amb la Unió Europea de Radiodifusió (UER), la impulsora de l’acte. La UER exigeix al país que aspira a ser seu d'Eurovisió una aportació de 12 milions d’euros en concepte de garantia, una quantitat que Israel havia d’haver abonat l’1 d’agost. Després que no diposités la fiança, la UER va allargar el termini fins aquest dimarts, 14 d’agost.

El motiu pel qual Israel no ha dipositat la fiança és la falta d’acord entre el govern israelià i la Corporació de Radiodifusió Pública (IPBC, també anomenada Kan). L'entitat argumenta que els diners de la fiança els hauria d’aportar el govern, ja que assegura que l’ens públic no té pressupost per fer front a aquest pagament. Per la seva banda, l’executiu israelià creu que la fiança hauria de sortir del pressupost anual de la corporació, que és de 180 milions d’euros. En cas que Israel no dipositi la fiança, Eurovisió se celebrarà en un altre país.