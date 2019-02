Les claus del dia, per Antoni Bassas (20/02/2019)

1. El judici començarà avui amb les declaracions de Josep Rull, de Dolors Bassa i, si hi ha temps, de Meritxell Borràs. Ahir Jordi Turull, en l’interrogatori del fiscal, que va durar quatre hores, va sortir al contraatac: “Els ciutadans de Catalunya no són ovelles, no són gent militaritzada i a la que se li diu aquí i allà, no, no és això. Els ciutadans de Catalunya, siguin independentistes o no, tenen criteri, estem al segle XXI”.

El fiscal va tenir molts problemes per donar versemblança a les acusacions de rebel·lió i sedició.

2. Raül Romeva va recordar quin lloc ocupen en aquest judici els partidaris del diàleg i quin lloc ocupa l’extrema dreta que vol acabar amb els valors democràtics i socials europeus: “Els que avui defensem aquests valors tan importants som al banc dels acusats i, en canvi, els que amenacen de manera ostensible aquests valors i la mateixa Europa dels drets i de les llibertat avui s'asseuen a l'estrat en les acusacions”.

3. Els governadors de 16 estats americans es querellen contra Donald Trump per haver declarat l’emergència nacional per poder construir el mur amb Mèxic.

4. Demà comença al Vaticà la cimera contra la pederàstia a l’Església convocada pel papa Francesc. No us perdeu la crònica que la cap d’internacional Mònica Bernabé envia de Xile, on la justícia ha obert un centenar de causes penals per abusos sexuals del clergat.

5. El Barça empata a zero a Lió en un partit que va dominar i en el qual va xutar molt més a porteria que els francesos, però sense punteria. Valverde va demanar el suport de l’afició pel partit de tornada, que es jugarà el dimecres 13 de març al Camp Nou.