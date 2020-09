Com si el coronavirus no hagués existit

Com si fos ahir farà honor al seu títol, més que mai, aquest dilluns: com si fos ahir que es va emetre el capítol 540, la telenovel·la reprendrà per fi l’emissió, amb les totes les trames exactament al mateix punt on van quedar congelades, inesperadament, l’11 de març, quan l’esclat de la pandèmia de covid-19 la va fer desaparèixer de la graella de TV3. Han passat més de sis mesos, en els quals a la crisi sanitària se n’hi ha afegit una altra de pressupostària que durant unes setmanes va fer témer que la història d’aquell grup d’excompanys d’institut retrobats al cap de 25 anys quedaria tallada en sec, amb la Joana enfonsada després que l’Andreu li confessés que té el VIH, la Noe decidida a ser la nova presidenta de l’AFA i la Lola amb la mosca al nas per la complicitat entre la Mònica i el Raül. Però, finalment, aquestes i totes les altres trames que hi havia obertes quan va arribar el coronavirus es podran resoldre.

Aquest divendres, a les 15.50 h, TV3 emetrà un especial en què els personatges recordaran què els estava passant fa mig any i es mostraran les seqüències més rellevants de les últimes setmanes d'emissió. I dilluns la sèrie recuperarà la normalitat. Per començar s’oferiran els 22 capítols que ja s’havien rodat abans de l’aturada però que no es van arribar a emetre, i això enllaçarà amb els nous episodis, que es començaran a gravar precisament la setmana que ve. Segons Cristina Clemente, una de les guionistes de la sèrie, els espectadors notaran ben poc el canvi entre les entregues produïdes abans i després de la pandèmia, tot i que els guionistes sí que han tingut una feina extra a reescriure els episodis que ja tenien a punt perquè es puguin filmar en les circumstàncies actuals: “Hem tret tots els petons i gestos d’aproximació innecessaris, tot i que sí que hem mantingut els que són imprescindibles per a la trama, i en aquest cas se segueix un protocol de prevenció específic”, explica a l’ARA. També s’ha reduït el nombre de personatges que apareix en cada seqüència, en funció de les mides de cada set, la qual cosa ha obligat, en alguns casos, a repartir en dues escenes diferents situacions que abans tenien lloc en una de sola. Els personatges, a més, deixaran de menjar, i en cas que algun objecte hagi de canviar de mans es tallarà la gravació per desinfectar-lo abans de continuar o bé s’utilitzaran dos objectes iguals que simularan ser el mateix.

Aquestes i altres mesures permetran que la sèrie continuï endavant mantenint la màxima aparença de normalitat i amb les mateixes trames que ja hi havia previstes abans de la interrupció de fa sis mesos. “La tercera temporada acabava amb molt de suc, i ho vam voler mantenir”, explica Clemente, que afegeix que ja abans de la pandèmia s’havien definit les línies mestres de la quarta temporada, que hauria hagut de començar ara i que finalment s’endarrerirà fins a principis d’any.

Obviar el covid

Malgrat el fort impacte que el covid-19 ha tingut sobre la sèrie, Com si fos ahir no farà cap referència a la pandèmia. “Vam debatre si fer-ho sortir o no, i vam arribar a la conclusió que no”, diu la guionista, que reconeix que “sobta" veure els personatges sense mascareta. “La gran virtut d’aquesta sèrie és que parla de coses quotidianes, i ara de cop s’ha tornat d’època!”, bromeja. “Em sembla molt encertat que no surti el covid –afegeix Jordi Rico, l’actor que dona vida al Quim–. Ja se’n parla prou tota l’estona! El covid pot donar molt joc per a una sèrie de deu capítols, però seria més depressiva que res, i hem de mirar de tirar endavant”, argumenta.

651x366 Una imatge dels nous capítols de 'Com si fos ahir' / CCMA Una imatge dels nous capítols de 'Com si fos ahir' / CCMA

Sobre les dificultats que pot comportar rodar envoltats de mesures de seguretat, Rico admet que serà “estranyíssim”, i que haver de fer els assajos amb mascareta representarà una dificultat afegida a l’hora de treballar les expressions facials. De tota manera, considera que això no perjudicarà el ritme d’unes gravacions que ja anaven molt ajustades de temps (cal enllestir, de mitjana, un capítol cada dia), perquè les traves que puguin suposar els protocols sanitaris quedaran compensades pel fet que a la majoria d’escenes apareguin només dos o tres personatges. “Els problemes comencen quan hi ha més de quatre personatges, o quan hi intervenen figurants, i sobretot a l’exterior. Però suposo que començarem molt tancats a casa, o com a molt al bar”, explica.

En aquest sentit, destaca també els esforços que ha fet l’equip de producció de la sèrie per refer els plans de rodatge de manera que cada actor hagi d’anar al plató el mínim de dies possible cada setmana, també com a mesura per prevenir els contagis. “Han hagut de reorganitzar un rodatge que funcionava pràcticament sol des de feia tres anys. Tant de bo això serveixi perquè siguem més àgils”, diu Rico.

Suport de l’audiència

L’equip de guionistes va començar a treballar formalment en l'adaptació dels guions a mitjans d'agost, tot i que durant el confinament ja havien començat a avançar la feina. Al cap d'unes setmanes, però, tot va quedar aturat, ja que des de TV3 es va posar en dubte que la sèrie pogués tornar, per motius econòmics. “Suposo que el grau d’optimisme de cadascú era diferent, però jo sí que vaig pensar que tancaríem. Teníem dos fronts oberts molt grossos, el sanitari i el pressupostari, i cap dels dos tenia bones perspectives”, recorda Clemente, que en aquell moment lamentava que la sèrie s’acabés “tan a mitges, en un capítol qualsevol, sense poder tancar-la en alt”. “Vam tenir un moment de veure que se n’anava en orris”, admet Rico, i recorda que els actors van prendre la iniciativa de gravar un vídeo per fer saber que “si el Govern no s’hi implicava una mica, perillava una sèrie diària, en català, que era l’única producció de ficció de TV3 i una insígnia per a la casa”. Segons l’actor, per a l’equip va ser una satisfacció veure la resposta que va obtenir aquell vídeo. “Vam veure que la gent té ganes que això segueixi, va ser molt encoratjador”, assegura.

Per a Clemente, la gran incògnita ara mateix és si, després de sis mesos, els espectadors es tornaran a enganxar a la sèrie, però és optimista: “Crec que, en un moment com aquest, la gent té ganes de recuperar la normalitat tant com es pugui”, diu. Abans que el coronavirus la fes desaparèixer temporalment, Com si fos ahir reunia cada tarda 264.000 persones i liderava còmodament la seva franja amb una quota de pantalla del 17,2%.