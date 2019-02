Comunicat de l'ARA sobre la vaga general 21-F

El diari ARA, amb motiu de la situació política que viu Catalunya i de la vaga general, que té el suport de l'assemblea de treballadors, ha decidit no treure aquest dijous, 21 de febrer, la seva edició de paper. Totes les informacions elaborades aquest dimecres, dia 20, però, estaran disponibles a l'edició digital. El dijous 21 el diari ARA informarà a través de l’ Ara.cat del desenvolupament de la vaga i també del judici de l'1-O. Tant el minut a minut com els continguts que es publiquin sobre la vaga general s'oferiran en obert, per a tots els lectors, ja siguin subscriptors o no. Divendres l'edició de paper del diari pararà una atenció especial a la vaga i el judici.