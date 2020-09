La 1 vol conquistar el ‘prime time’ amb ‘MasterChef Celebrity 5’

La franquicia de MasterChef és una de les que més rendiments ha aportat a La 1. La primera cadena no deixa anar el concurs de cuina i aquest dimarts estrena la cinquena edició protagonitzada per famosos, una de les que millor li funcionen. En total concursen 16 rostres coneguts, entre els quals hi figuren Ainhoa Arteta, Gonzalo Miró, Juanjo Ballesta i Celia Villalobos, la primera política que participa en el programa. El punt d’humor el posaran Florentino Fernández, La Terremoto de Alcorcón i David Fernández, que també concursaran. En cada un dels programes, els concursants aspiraran a aconseguir 4.000 euros, que es destinaran a la ONG que triï el guanyador de cada repte. El vencedor de l’edició obtindrà un premi de 75.000 euros que s’entregaran a la causa benèfica que desitgi.

L’edició anterior de MasterChef Celebrity, que va guanyar Tamara Falcó, va ser líder d’audiència en la franja de prime time en el conjunt de l’Estat. L’últim programa, en el qual Falcó es va imposar com a guanyadora a Félix Gómez i Vicky Martín Berrocal, va aconseguir una quota de pantalla del 25,8% i va ser seguit per 2,7 milions d’espectadors.